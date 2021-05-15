تجربتي مع ماء الأرز لإزالة دهون الخواصر 

بيروت - نادين محمد - لا انسى يوماً تجربتي مع ماء الارز لإزالة دهون الخواصر. فقد كنت اعاني من تراكم الكتل الدهنية في هذه المنطقة من جسمي. ولهذا قررت ان ابدأ حمية قاسية إلا انني لم اتمكن من تحقيق النتيجة المطلوبة رغم اتباعي كل القواعد اللازمة. وهكذا كان علي اللجوء الى طريقة اخرى اكثر فاعلية. وعرفت انه يمكن طريقة سهلة ان تساعد على نحت الجسم. وهذه كانت تجربتي مع ماء الارز لإزالة دهون الخواصر.

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قبل ان ابدأ تطبيق تجربتي مع ماء الارز لإزالة دهون الخواصر، كان عليّ اولاً ان اتعرف على فوائده. وبالفعل عرفت من خلال القراءة واستشارة اختصاصية التغذية ان الارز يحتوي على الكثير من الخصائص المهمة.

- هو غني بالفيتامينات من المجموعة B وعلى الفيتامين E.

- كل 100 منه توفر 2.21 غ من الالياف الغذائية، 7.78 من البروتينات و72.70 غ من النشاء.

- والاهم انه مصدر مهم للعديد من المعادن والعناصر الضرورية. فالكمية نفسها تحتوي على 16 ملغ من الكالسيوم و3.2 غ من الحديد.

- أما الخبر السعيد بالنسبة الي فهو أنه يساعد على التنحيف. والسبب غناه بالألياف التي تسهل عملية الهضم وتحمي من النفخة المزعجة التي اعاني منها بين الحين والآخر. كذلك عرفت ان احتواء هذا الماء على النشاء يجعله يعزز نمو البكتيريا الجيدة في الامعاء. ولهذا قررت تعلم كيفية استخدامه في تحضير مختلف الوصفات.

طريقة استخدام ماء الارز للتخسيس

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لكي اتخلص من الكتل الدهنية المزعجة التي تجمعت لدي تحديداً في منطقة الخواصر، قررت ان اتعلم اذاً كيفية استخدام ماء الارز. فأولاً عرفت انه عليّ أن اقوم ببعض الخطوات السهلة.

المقادير



ليتر من الماء

30 غ من الارز

الطريقة



1 وضعت الارز في الماء في وعاء على النار.

2 انتظرت الى ان نضجت حبات الارز فنزعت الوعاء عن النار. وبعد هذا قمت بتصفية الماء جيداً.

3 عرفت انه من الممكن ان اترك الماء يبرد وان اشربه من دون اضافات باستثناء القليل من العسل. وكان من الضروري ان افعل هذا بطريقة منتظمة. وفي موازاة هذا حرصت على ممارسة التمارين الرياضية وعلى تناول الطعام الصحي والمتوازن اي الذي لا يحتوي على الدهون الضارة. كذلك تجنبت تناول اي نوع من المأكولات وخصوصاً السكريات في الفترة الفاصلة بين الوجبات. وفي حال شعرت بالجوع كنت اتناول كوباً من ماء الارز. وهكذا لاحظت مع مرور الوقت وتحديداً في الاسبوع الاول بعد بدء التحربة انني بدأت اخسر بعض الدهون التي تتجمع في الجزء الاوسط من جسمي.

استخدامات اخرى لماء الارز

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لم تنتهِ تجربتي مع ماء الارز لإزالة دهون الخواصر عند هذا الحد. فقد عرفت انه يمكنني استخدامه ايضاً لأهداف جمالية. ولهذا جربت تطبيقه فاتراً على شعري وقمت بهذه الخطوات.



1 بللت كل مساحة الشعر بهذا الماء.

2 بدأت بعد هذا بتدليك فروة رأسي بواسطة أصابع يدي بلطف.

3 تركت الماء على شعري لمدة 15 دقيقة.

4 اخيراً قمت بغسل شعري بشامبو مناسب له وبالماء.

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ومع مرور الوقت وتكرار العملية نفسها مرة اسبوعياً بدأت ألاحظ أن شعري اصبح ناعماً ويتميز ببريق صحي وأنه بات اكثر قوة واقل تلفاً وضعفاً. ولم تتوقف تجربتي مع ماء الارز لإزالة دهون الخواصر عند هذا الحد، بل استعملته ايضاً كلوشن لبشرتي حيث ساعدني على التخلص من مشكلة الرؤوس السوداء بعد أن عانيت منها لمدة طويلة. ولا انسى مفيد جداً ايضاً لمن يواجهن مشكلة حي الشباب وافراز البشرة للكثير من الزهم.





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