شكرا لقرائتكم خبر عن قلة شرب المياه وانخفاض المناعة من أبرز أسباب للإصابة بصديد البول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص بآلام المثانة وحرقان فى البول، وتشخص عن الكثير بعد الفحوصات المعملية بالإصابة بصديد البول أو عدوى المسالك البولية البكتيرية ومن أبرز أسباب الإصابة بها وفقًا لموقع "only my health" الطبى هى:

1 قلة شرب المياه .

2 الأملاح، حصوات فى المسالك البولية .

3 وجود أجسام غريبة فى الجسم مثل القسطرة البولية لمرضى الشلل وغيرها من المرضى الراقدين فى الفراش .

4 الإناث وتركيب اللولب وعدم متابعته لفترة طويلة يسبب الصديد .

5 انخفاض المناعة بشكل عام فى الجسم .

6 تناول أدوية الكورتيزون .

7 الإصابة بمرض السكرى الذى يسبب قلة الجهاز لمناعى .

وأوضح الموقع، أن هناك أنواع متعددة من العلاجات أبرزها المضاد الحيوى المناسب لحالة الصديد، ويتم تناوله لمدة لا تقل عن 10 أيام مع متابعة المريض بعدها بإجراء تحليل مرة أخرى، لمعرفة نسبة انتهاء الصديد من الجسم.

ولتشخيص صديد البول يمكن أن يطلب طبيبك تحليل البول الذي سيكون قادرًا على اكتشاف أي بكتيريا قد تكون موجودة.

وإذا لم يكن الصديد ناتجاً عن عدوى بكتيرية، فقد يلزم إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد السبب قد يطلب طبيبك اختبارات الدم أو اختبارات التصوير لاستبعاد الأمراض الأخرى.

ومن أعراض صديد البول حدوث تغييرات واضحة في البول، حيث قد يبدو البول غائمًا أو كثيفًا فإذا كان بولك سميكًا أو غائمًا بعد عدة رحلات إلى الحمام طوال اليوم، فحدد موعدًا مع طبيبك لإجراء تحليل بول.