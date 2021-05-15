شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون ينجحون فى مراقبة نمو فيروس كورونا داخل الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎نجحت دراسة صادرة عن جامعة هايدلبرج الألمانية فى مراقبة نمو فيروس كورونا فى القناة الهضمية وتحديدًا داخل الخلايا المعوية، حيث تبين أن الفيروس يقلل الاستجابة المناعية فى القناة الهضمية، ما يفسر سبب الإصابة بعدوى داخل الجهاز الهضمى، طبقًا لتقرير نشر فى موقع ميديكال إكسبريس.



واستعان الباحثون بمحاكاة لخلايا معوية بشرية داخل مختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبى، لمراقبة نمو الفيروس ولتحديد احتمالية أن يبدأ الفيروس داخل أمعاء المصابين عند حدوث العدوى.

وتمكن الباحثون من تحديد نوع الخلية الأكثر إصابة بالفيروس، وكيف تحفز الخلايا المصابة استجابة مناعية، حيث تبين أن الفيروس يفقد قدرة الخلايا المصابة لتكوين استجابة مناعية، كما اكتشف الباحثون أن الخلايا المعوية المصابة تنتج مادة الإنترفيرون، وفسر الباحثون بعد فحص تأثير فيروس كورونا على الجهاز الهضى وتسببه فى أعراض متعلقة بألم المعدة والإسهال.