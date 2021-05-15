تعرف على فوائد جوزة الطيب الصحية لتعزيز المناعة

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القاهرة - سامية سيد - فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا يحاول كل شخص دعم جهازة المناعى للبقاء فى مأمن من العدوى سواء بتناول طعام صحى أو تناول مشروبات تعزز المناعة، وجوزة الطيب هي علاج قديم لتعزيز المناعة وتستخدم لتعطى نكهة للطعام لما تتميز به من خصائص قوية مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة، جوزة الطيب غنية بالألياف وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول يمكنك إضافة القليل من مسحوق جوزة الطيب إلى الشاي الخاص بك للحفاظ على الكيلوجرامات الزائدة.

ووفقًا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا يعود أصل جوزة الطيب إلى إندونيسيا وهي بذرة شجرة دائمة الخضرة تُعرف باسم Myristica Fragrans تزرع الشجرة الآن أيضًا في جنوب الهند.

كيف تستخدم جوزة الطيب لتعزيز المناعة؟

كوب حليب ساخن ونصف ملعقة صغيرة عسل وحبهان مطحون ورشتين من مسحوق جوزة الطيب، لن يعزز هذا الخليط مناعتك فحسب، بل سيساعدك أيضًا في الحصول على نوم جيد ليلاً.

الفوائد الصحية الأخرى لجوزة الطيب

- يعتبر التأثير المهدئ لجوزة الطيب رائعًا للأشخاص الذين يعانون من الأرق عند تناولها بانتظام بجرعات صغيرة لفترة طويلة.

- إذا كنت تعاني من الأرق، جرب رشة من جوزة الطيب مع كوب من الحليب قبل الذهاب إلى الفراش.

- رائع لعلاج آلام المفاصل، حيث تحتوي جوزة الطيب على العديد من الزيوت الطيارة الأساسية مثل ميريستيسين، إليميسين، يوجينول وسافرول التي تهدئ لآلام المفاصل.

- يعزز إفراز الإنزيمات الهاضمة والألياف الموجودة فيه تعزز حركة الأمعاء كما أنه يساعد في تخفيف الغازات.

- يقال إن الأوجينول أحد مكونات جوزة الطيب للمساعدة في تخفيف ألم الأسنان.

- يمكن استخدام مشروب مغلي بالعسل من جوزة الطيب لعلاج الغثيان والتهاب المعدة وعسر الهضم.

- أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن تناول جرعات عالية من مستخلص جوزة الطيب يمكن أن يقلل مستويات السكر في الدم ويعزز وظيفة البنكرياس.