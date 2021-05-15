شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق تساعدك على الاحتفال بالعيد بطريقة صحية .. تجنب السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم إلى وقت للعودة إلى عادات الأكل المعتادة، وخلال أيام العيد يجب الالتزام ببعض الخطوات لتجنب مشاكل الجهاز الهضمى.

وفي التقرير التالي نرصد الطرق التي يمكن أن تساعدك في الاحتفال بالعيد بطريقة صحية، وفقا لما نشر فى موقع onlymyhealth.

تجنب السكر:لا شك في أن الأطعمة الحلوة مثل الكحك والبسكويت هي أحد احتفالات العيد، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى الشعور بالغثيان والمرض بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

أكل الخضراوات:تناول الخضراوات بعد شهر من الصيام يمكن أن يمد جسمك بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي فاتتك أثناء الصيام.

تناول الاغذية المحتوية على البروبيوتيك:يمكن أن يؤدي تضمين البروبيوتيك في وجباتك كجزء من احتفالات العيد إلى زيادة البكتيريا الجيدة في أمعائك، قم بتضمين الأطعمة مثل الجبن والزبادي والخرشوف والبصل في وجبتك.

قم بتضمين مجموعة متنوعة من الخيارات في وجبتك: من أجل الحصول على وجبة متوازنة، قم بتضمين مجموعة متنوعة من الخيارات في وجبتك، حاول الحصول على ما يكفي من البروتين والألياف والكربوهيدرات والدهون من خلال الوجبات التي تتناولها على مدار اليوم. تناول وجبات بكميات قليلة: يمكن تجنب مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ إذا كنت تأخذ أجزاء أصغر، الصيام لمدة شهر يجعل جسمك معتادًا على عادات غذائية مختلفة، فان تناول كميات صغيرة يمنع الشعور بالامتلاء.

تناول الكثير من الماء: اشرب الكثير من الماء واستمر في شرب الكثير من السوائل على مدار اليوم لاستعادة مستويات الترطيب.