شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالات شفط دهون الوزن الزائد بتقنية الموجات رباعية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقعhealth line ، عن أن إجراء عمليات شفط الدهون لأصحاب الوزن الزائد والسمنة المفرطة بتقنية الموجات رباعية الأبعاد من الممكن إجراؤها للكثير من الأشخاص الراغبين فى إنقاص وزنهم فى مختلف مناطق الجسم.

وأضاف الموقع، أن هذه الخاصية تعمل على تحسين شكل الجسم ونحته وإبراز جماله، ويمكن الحصول على أفضل النتائج عند استخدام عملية شفط الدهون بتقنية الموجات للحالات الآتية:

1 السمنة الموضعية فى مناطق محدودة مثل منطقة أعلى الذراعين، أعلى الفخذين، منطقة البطن والمعدة، منطقة الذقن المزدوجة، الصدر، الثديين، محيط الركبة والساقين.



دهون اعلى الذراعين

2 المناطق ذات الأنسجة الصعبة الليفية مثل الظهر.

3 حالات تضخم "الثدى" عند الرجال gynecomastia

4 حالات لا تعانى من البدانة أو سبق لها التخلص من البدانة بالرياضة والأنظمة الغذائية، وترغب فى نحت الجسم والتخلص من بقايا الدهون الزائدة التى لا يمكن التخلص منها بالطرق التقليدية كاتباع حمية غذائية أو ممارسة الرياضة.

5 نحت وتشكيل الجسم للسيدات بعد الحمل والولادة.