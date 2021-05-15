شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فوائد صحية لقرع العسل .. أبرزها رفع المناعة وحماية العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القرع من النباتات الشتوية وينتمى إلى عائلة القرعيات موطنها الأصلى أمريكا الشمالية وتحظى بشعبية خاصة، ويُنظر إلى اليقطين على أنه خضراوات، إلا أنه من الناحية العلمية فاكهة.

ووفقا لموقع healthline يعتبر قرع العسل مغذيا ومرتبطا بالعديد من الفوائد الصحية ومن أبرزها:

1 مغذى للغاية وغنى بشكل خاص بفيتامين أ، وفيتامين ج، بالاضافة إلى البوتاسيوم والحديد والنحاس والمنجنيز .

2 يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

الجذور الحرة هى جزيئات ينتجها الجسم عن طريق عملية التمثيل الغذائى، على الرغم من عدم استقرارها الشديد، إلا أن لها أدوارًا مفيدة، مثل تدمير البكتيريا الضارة، ومع ذلك فإن الجذور الحرة المفرطة فى جسمك تخلق حالة تسمى الإجهاد التأكسدى، والتى تم ربطها بالاصابة بالأمراض المزمنة، بما فى ذلك أمراض القلب والسرطان ويحتوى القرع على مضادات الأكسدة، مثل ألفا كاروتين وبيتا كاروتين وبيتا كريبتوكسانثين. هذه يمكن أن تحيد الجذور الحرة، وتمنعها من إتلاف خلاياك.

3 يحتوى على فيتامينات تعزز المناعة

اليقطين أو قرع العسل مليء بالعناصر الغذائية التى يمكن أن تعزز جهاز المناعة، ويحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين، والذي يحوله جسمك إلى فيتامين أ وتشير الدراسات إلى أن فيتامين أ يمكن أن يقوي جهاز المناعة ويساعد فى مكافحة العدوى.

4 يحتوى على فيتامين أ الذى يحمى بصرك

من الشائع جدًا أن يتضاءل البصر مع تقدم العمر، لحسن الحظ فإن تناول العناصر الغذائية الصحيحة يمكن أن يقلل من خطر فقدان البصر واليقطين يوفر العناصر الغذائية التى تم ربطها ببصر قوى مع تقدم الجسم فى العمر، وتظهر الأبحاث أن نقص فيتامين أ هو سبب شائع جدًا للعمى.



البصر

5 قد يعزز فقدان الوزن

اليقطين غذاء يحتوى على العديد من العناصر، كما أنه منخفض السعرات الحرارية على الرغم من كونه مليئا بالعناصر الغذائية.



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6 يحتوى على مضاد للأكسدة ويقلل خطر الإصابة بالسرطان

السرطان مرض خطير تنمو فيه الخلايا بشكل غير طبيعى، وتنتج الخلايا السرطانية الجذور الحرة لمساعدتها على التكاثر بسرعة، واليقطين غنى بالكاروتينات، وهي مركبات يمكن أن تعمل كمضادات للأكسدة، وهذا يسمح بتحييد الجذور الحرة.

7 يحتوى على البوتاسيوم وفيتامين ج والألياف المفيدان لصحة القلب

يحتوى اليقطين على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التى يمكن أن تحسن صحة قلبك، ويحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين ج والألياف والتى تم ربطها بتعزيز صحة القلب.