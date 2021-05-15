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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أجهزة لا غنى عنها تساعدك فى اكتشاف فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه العالم مشكلة كبيرة بسبب الموجة الثالثة من فيروس كورونا التي أدت للعديد من الوفيات في غضون بضعة أشهر، وخلال هذا التقرير تعرف على الأدوات التي يجب أن تكون في متناول يدك في المنزل في أوقات جائحة كورونا، بحسب موقع "only my health".مقياس التأكسج: يستخدم لقياس مستويات الأكسجين وهي مفيدة للغاية لمرضى كورونا، خاصة الذين يكافحون ضيق التنفس بسبب انخفاض مستويات الأكسجين لديهم، ويستخدم بشكل أساسي أشعة ضوئية للإشارة إلى تشبع الدم بالأكسجين ومعدل النبض.
مقياس التأكسج
جهاز قياس الحرارة:أداة صحية أخرى يجب أن تكون موجودة في كل منزل في مثل هذه الأوقات، وهو مقياس الحرارة، تعتبر الحمى من أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًا.
جهاز قياس الحرارة
مراقبة ضغط الدم:يتوفر أيضًا جهاز مراقبة ضغط الدم وهو أداة صحية مهمة يجب أن تكون موجودة في منزل الجميع في أوقات كورونا، يقيس ضغط دمك على الفور وإذا كانت الأرقام منخفضة، فهناك خطر إصابتك بالعدوى بسبب الفيروس، مستوى ضغط الدم الطبيعي.
جهاز السكر: يعد جهاز السكر أداة صحية مهمة بشكل عام وفي أوقات كورونا أيضًا، إذا كنت تعاني من مرض السكري وارتفع مستوى السكر لديك فجأة، فيجب عليك الإسراع إلى الطوارئ وإجراء اختبار فيروس كورونا يقيس جهاز قياس السكر على الفور مستويات السكر في الدم.
جهاز رسم القلب:تلعب شاشة رسم القلب أيضًا دورًا رئيسيًا في معرفة حالتك الصحية في مثل هذه الأوقات الحرجة.