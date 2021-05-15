شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أجهزة لا غنى عنها تساعدك فى اكتشاف فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه العالم مشكلة كبيرة بسبب الموجة الثالثة من فيروس كورونا التي أدت للعديد من الوفيات في غضون بضعة أشهر، وخلال هذا التقرير تعرف على الأدوات التي يجب أن تكون في متناول يدك في المنزل في أوقات جائحة كورونا، بحسب موقع "only my health".



مقياس التأكسج

مقياس التأكسج: يستخدم لقياس مستويات الأكسجين وهي مفيدة للغاية لمرضى كورونا، خاصة الذين يكافحون ضيق التنفس بسبب انخفاض مستويات الأكسجين لديهم، ويستخدم بشكل أساسي أشعة ضوئية للإشارة إلى تشبع الدم بالأكسجين ومعدل النبض.

جهاز قياس الحرارة:أداة صحية أخرى يجب أن تكون موجودة في كل منزل في مثل هذه الأوقات، وهو مقياس الحرارة، تعتبر الحمى من أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًا.



جهاز قياس الحرارة