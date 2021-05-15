شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق علاج لدغة "الناموس" على الشفاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلدغ البعوض الجلد المكشوف في أي مكان يجده، بما في ذلك شفتاك يمكن أن تسبب لدغات البعوض حكة وغير مريحة قد يصابون أيضًا بالعدوى أو يسببون ردود فعل تحسسية، من الممكن منع لدغات البعوض على شفتيك، حتى بدون غطاء للوجه، وهناك أيضًا علاجات يمكن أن تقلل من أعراض لدغة البعوض حال تعرضك للعض، وفقا لتقرير لموقع healthline.

علاج لدغات البعوض على شفتيك

متلهف، متشوق، احمرار أو تلون، تورم، يمكن عادة علاج الأعراض المذكورة أعلاه في المنزل قبل استخدام أي علاج منزلي، اغسل المنطقة بالماء والصابون للتخلص من الحطام الخارجي الذي يمكن أن يسبب العدوى.

إذا تعرضت للعض على شفتيك، يمكن أن تساعد هذه الخطوات في تقليل أعراض لدغة البعوض:

الثلج: ضع كيس ثلج على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق ثم توقف حتى تهدأ الحكة.

صودا الخبز: اصنع عجينة من 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز وعدة قطرات من الماء، يوضع على اللدغة ويترك لمدة 10 دقائق.

كريم موضعي: ضع كمية صغيرة من كريم مضاد الهيستامين أو كريم مضاد للحكة على مكان اللدغة.

مضادات الهيستامين عن طريق الفم: إذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه اللدغة، أو كان لديك لدغات متعددة، فإن تناول مضادات الهيستامين عن طريق الفم سيساعد في تقليل الأعراض.

مرهم الشفة: لم يتم إثبات ذلك، لكن بعض المستخدمين يقولون إن بلسم الشفاه الذي يحتوي على النعناع يخفف الحكة من لدغة البعوض على شفاههم.

مخاطر لدغة البعوض على شفتيك

يعد المرض والعدوى من أكبر المخاطر المحتملة لدغة البعوض على الشفاه رد الفعل التحسسي للعاب البعوض من اللدغة هو خطر محتمل آخر.