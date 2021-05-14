نجوم بولندا يروجون للتطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت بولندا، الجمعة، حملة للترويج للتطعيم ضد كورونا وسعت لاستغلال شعبية كبار الشخصيات لتعزيز شعبية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وستُجرى الحملة مستخدمة وسائل إعلام تقليدية ووسائل تواصل اجتماعي وإعلانات في أماكن مفتوحة.



وتضم الحملة، الفريقين الوطنيين لكرة القدم وكرة الطائرة، ومتسابق فورمولا وان روبرت كوبيكا، وكذلك شخصيات رياضية أخرى ونجوم سينما.

وقال رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي إن التطعيم هو وسيلة للقضاء على الجائحة، مضيفا أن إتاحة ظروف طبيعية لفصلى الصيف والخريف "هو أمر في المتناول" إذا ما أظهر البولنديون تضامنا وتلقوا التطعيم.

ويخشى خبراء من أنه في الوقت الذي يتزايد فيه عدد اللقاحات المتاحة، قد يصبح تردد الحصول عليها، العقبة الرئيسية في الوصول إلى مناعة القطيع.