جونسون: سلالة كورونا الهندية تنتقل بسهولة كبيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر خبراء بريطانيون أن السلالة الهندية لكورونا أسهل في الانتقال من السلالات السابقة للفيروس بما في ذلك ما أطلق عليه المتغير البريطاني.

صرح بذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، في لندن، مضيفا أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى تنتشر هذه السلالة وبأي سرعة.

وقال جونسون، إنه في أسوأ الأحوال ستواجه البلاد قرارات صعبة.





وتفترض لجنة الخبراء التي تقدم المشورة للحكومة البريطانية أن السلالة الهندية يمكن أن تنتشر بنسبة تصل إلى 50% أسرع من المتحور البريطاني.

وبشكل عام يعد عدد الإصابات في المملكة المتحدة منخفضا للغاية، حيث يصل معدل الإصابة على مستوى البلاد لمدة 7 أيام إلى حوالي 23 حالة.

إلا أنه على الصعيد الإقليمي كانت هناك زيادة مرة أخرى خلال الأسابيع الأخيرة وتعزى إلى السلالة الهندية.





ووفقا للبيانات الرسمية تضاعف عدد حالات الإصابة بالسلالة الهندية التي تم اكتشافها في بريطانيا إلى 1300 حالة في غضون أسبوع واحد.

ومن المقرر اتخاذ مزيد من الخطوات لفتح الإغلاق بدءا من الاثنين المقبل.

ولم يبد جونسون ما يدل على أن هذا الجدول الزمني يتعرض لخطر ما حتى الآن إلا أنه حذر من أن رفع جميع تدابير كورونا المخطط لها في نهاية يونيو/حزيران المقبل قد يجعل السلالة الهندية أشد خطورة.





وكإجراء احتياطي وفقا لجونسون فيجب تقصير الفترة الفاصلة بين التطعيم الأول والثاني للمجموعة العمرية التي تزيد أعمارها عن 50 عاما من 12 أسبوعا إلى 8 أسابيع فقط.

وقال جونسون: "لا يوجد دليل على أن اللقاحات أقل فعالية".