إنفوجراف.. كيف تكتشف أعراض كورونا لدى الأطفال؟‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أمريكية أن معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا تظهر عليهم أعراض محددة تختلف عن تلك التي تظهر لدى البالغين.

وذكرت الدراسة المنشورة في دورية "Scientific Reports" أنه في السابق كان معروفاً أن كورونا يكون خفيفاً عند الأطفال.

ولكن، اكتشف باحثون برئاسة الدكتور بانكاج أروروا من جامعة ألاباما في برمنجهام بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تحليل البيانات لـ12306 أطفال مرضى أصيبوا بـ"كوفيد-19"، أن أعراض الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 لدى البالغين والأطفال مختلفة.

ويستعرض الإنفوجراف التالي كيفية اكتشاف أعراض فيروس كورونا لدى الأطفال:



