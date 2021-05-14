صحة ورشاقة

إنفوجراف.. كيف تكتشف أعراض كورونا لدى الأطفال؟‎

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة أمريكية أن معظم الأطفال المصابين بفيروس تظهر عليهم أعراض محددة تختلف عن تلك التي تظهر لدى البالغين.

وذكرت الدراسة المنشورة في دورية "Scientific Reports" أنه في السابق كان معروفاً أن كورونا يكون خفيفاً عند الأطفال.

ولكن، اكتشف باحثون برئاسة الدكتور بانكاج أروروا من جامعة ألاباما في برمنجهام بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تحليل البيانات لـ12306 أطفال مرضى أصيبوا بـ"كوفيد-19"، أن أعراض الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 لدى البالغين والأطفال مختلفة.

ويستعرض الإنفوجراف التالي كيفية اكتشاف أعراض فيروس كورونا لدى الأطفال:


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا