شكرا لقرائتكم خبر عن أهم العلاجات الطبيعية المفيدة لعلاج الحمى بالمنزل من مطبخك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمى هي في الأساس طريقة يقوم من خلالها جهاز المناعة لدينا بمكافحة العدوى الفيروسية وحمايتنا من أي أعراض خطيرة ومشاكل صحية، قد يكون هناك وقت ترتفع فيه درجة حرارة الجسم إلى أقصى حد، في مثل هذه الحالات من المهم استشارة الطبيب.

يمكن أن تكون درجة حرارة الجسم المرتفعة مزعجة لحياتك اليومية، يمكنك معالجة الحمى بالعلاجات الطبيعية البسيطة في المنزل، بحسب موقع "only my health".

شرب الكثير من السوائل:ترفع الحمى درجة حرارة جسمك ما قد يؤدي إلى تعرق جسدك بكثرة، ما يمكن أن يسبب الجفاف لهذا حافظ على رطوبتك واشرب الكثير من السوائل طوال اليوم، اشرب ما لا يقل عن 9-12 كوبًا من الماء يوميًا، أو الحصول على عصير صحي منزلي، أو شاي منزوع الكافيين، أو ماء جوز الهند، أوالشوربة، وذلك للحفاظ على رطوبتك.

الثوم: يساعد في خفض درجة حرارة الجسم، ستساعدك خصائصه المضادة للبكتيريا على علاج الالتهابات، ووفقًا لبعض الدراسات، يحتوي الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات تجعله علاجًا منزليًا لمحاربة الحمى.

الزنجبيل: هو معزز مناعي مذهل سيساعد في مكافحة الحمى، ويمكن أن يجعل الجهاز التنفسي خاليًا من أي انسداد بسبب السعال والبرد، يعرف الزنجبيل بأنه مقوي للمناعة وهو أيضًا مكون مشهور يمكنه إدارة الحمى.

الطعام الحار:لتحسين الدورة الدموية والتعرق، يحتاج الجسم إلى الطعام الحار، الأطعمة الغنية بالتوابل مفيدة للغاية في علاج الحمى لذا قم برش بعض الفلفل الأسود، أوأضف بعض الفلفل الأحمر إلى طعامك لجعله فعالاً في محاربة الحمى.