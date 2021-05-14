شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل العلاجات المنزلية لتهدئة السعال بشكل طبيعى .. أبرزها تناول العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال هو رد فعل طبيعي يحدث عندما يهيج شيء ما الحلق أو الشعب الهوائية، السعال العرضي أمر طبيعي بل وصحي لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط المتراكم، ووفقًا لتقرير لموقع insider الأسباب الأكثر شيوعًا للسعال هي تهيج من مصادر مثل دخان السجائر أو الملوثات، الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية، الحساسية، أزمة ربو، أمراض فيروسية مثل البرد أو الأنفلونزا.

نصائح لعلاج السعال في المنزل

تناول العسل: العسل شديد اللزوجة ويعمل بشكل مشابه لقطرة السعال عندما يتم استهلاكه، فإنه يغلف بطانة الحلق، ما يخفف من الألم أو الحكة.

الغرغرة بالمياه المالحة: يمكن أن تساعد الغرغرة بالماء المالح على قتل البكتيريا وتليين المخاط في الحلق، ويساعد تفريغ المخاط في حلقك على تنظيف الجيوب الأنفية والتخلص من السعال بشكل أسرع يمكن أن تساعد الغرغرة بالمياه المالحة أيضًا في تقليل التورم والتهيج الناجم عن السعال المستمر.

على الرغم من أن معظم الناس يفضلون الغرغرة بالماء الدافئ المالح، إلا أن الماء البارد قد يكون له نفس التأثير المريح للسعال.

للحصول على أفضل النتائج، أضف ربع إلى نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء سعة ثمانية أونصات.

تناول الزنجبيل: الزنجبيل نبات استوائي يستخدم عادة كمكمل غذائي يمكن أن يساعد في علاج العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك الغثيان ونزلات البرد أو أعراض العلاج الكيميائي.

مثل العسل تحتوي المركبات النشطة بيولوجيًا في الزنجبيل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات يتميز الزنجبيل أيضًا بطعمه الحار الذي يحفز إنتاج اللعاب ويمكن أن يساعد في تحسين جفاف الفم أو الحلق.

استنشق البخار: يساعد استنشاق البخار في تخفيف احتقان الأنف هذا سيجعل نفخ أنفك أسهل ، وإذا كنت تعاني من التنقيط الأنفي الخلفي، قم بإفراز المخاط المتراكم في الحلق نظرًا لأن البخار يمكن أن يرطب الحلق الملتهب ، فقد يخفف الألم أيضًا، للراحة المؤقتة ، حاول استنشاق البخار من إناء من الماء المغلي بمجرد أن يبدأ الماء في إنتاج البخار استنشقه.