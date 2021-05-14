صحة ورشاقة

هل مرض السكر يؤدى إلى اعتدام عدسة العين؟.. اعرف الإجابة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن هل مرض السكر يؤدى إلى اعتدام عدسة العين؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري حالة لا ينتج فيها جسمك ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدم الأنسولين بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي عدم علاج ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مجموعة من المضاعفات الصحية، بما في ذلك تلف الأعصاب وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن هذه ليست المضاعفات الوحيدة لمرض السكري كما أنه يزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

ووفقًا لتقرير لموقع healthline  فإن إعتام عدسة العين هو غشاوة عدسة العين، ما يؤدي إلى تشوش الرؤية ويصف بعض الناس إعتام عدسة العين بأنه مثل النظر من خلال نافذة ضبابية.

202104260155495549.jpg

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن حوالي 32.2 %من البالغين الذين يبلغون من العمر 45 عامًا وأكثر ممن يعانون من مرض السكري يعانون من إعتام عدسة العين.

العلاقة بين مرض السكري وإعتدام عدسة العين

سكر الدم هو الرابط بين مرض السكري وإعتام عدسة العين لفهم هذا الرابط، من المهم أن نفهم كيف يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على الجسم.

إذا تُرك ارتفاع السكر في الدم دون سيطرة عليه، يؤدي ببطء إلى إتلاف الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم وهذا يشمل الأوعية الدموية الدقيقة في العين وعندما يؤثر مرض السكري على هذه الأوعية الدموية، فهناك خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وأمراض العين الأخرى.

6aa6aa8d76.jpg

إعتام عدسة العين هو نتيجة لارتفاع مستويات السكر في الخلط المائي، الخلط المائي هو الفراغ بين مقل العيون وعدسة القرنية، تزود العدسة بالمغذيات والأكسجين، عندما يرتفع سكر الدم، تتضخم العدسة، مما يؤدي إلى رؤية ضبابية.

يؤدي سكر الدم غير المنضبط أيضًا إلى إنزيمات في العدسة تقوم بتحويل الجلوكوز إلى مادة تسمى السوربيتول، يؤدي وجود الكثير من السوربيتول في العدسة إلى رؤية ضبابية أيضًا.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا