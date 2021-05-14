شكرا لقرائتكم خبر عن هل مرض السكر يؤدى إلى اعتدام عدسة العين؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري حالة لا ينتج فيها جسمك ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدم الأنسولين بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي عدم علاج ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مجموعة من المضاعفات الصحية، بما في ذلك تلف الأعصاب وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن هذه ليست المضاعفات الوحيدة لمرض السكري كما أنه يزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

ووفقًا لتقرير لموقع healthline فإن إعتام عدسة العين هو غشاوة عدسة العين، ما يؤدي إلى تشوش الرؤية ويصف بعض الناس إعتام عدسة العين بأنه مثل النظر من خلال نافذة ضبابية.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن حوالي 32.2 %من البالغين الذين يبلغون من العمر 45 عامًا وأكثر ممن يعانون من مرض السكري يعانون من إعتام عدسة العين.

العلاقة بين مرض السكري وإعتدام عدسة العين

سكر الدم هو الرابط بين مرض السكري وإعتام عدسة العين لفهم هذا الرابط، من المهم أن نفهم كيف يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على الجسم.

إذا تُرك ارتفاع السكر في الدم دون سيطرة عليه، يؤدي ببطء إلى إتلاف الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم وهذا يشمل الأوعية الدموية الدقيقة في العين وعندما يؤثر مرض السكري على هذه الأوعية الدموية، فهناك خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وأمراض العين الأخرى.

إعتام عدسة العين هو نتيجة لارتفاع مستويات السكر في الخلط المائي، الخلط المائي هو الفراغ بين مقل العيون وعدسة القرنية، تزود العدسة بالمغذيات والأكسجين، عندما يرتفع سكر الدم، تتضخم العدسة، مما يؤدي إلى رؤية ضبابية.

يؤدي سكر الدم غير المنضبط أيضًا إلى إنزيمات في العدسة تقوم بتحويل الجلوكوز إلى مادة تسمى السوربيتول، يؤدي وجود الكثير من السوربيتول في العدسة إلى رؤية ضبابية أيضًا.