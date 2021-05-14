شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكري.. نصائح مهمة لتجنب أضرار حلوى العيد على صحة الجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر مرضى السكري من عدم التحكم في قياسات مستوى السكر بالدم.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن مريض السكري لن ينتصر في معركته مع داء السكري إلا بتحقيق المعايير الثلاثة وهي (المعدل التراكمي تحت 7% – الكولسترول الضار تحت 70- الضغط 120-130).

على جانب آخر، يحذر الأطباء من الإفراط في تناول حلوى العيد لما لها من أضرار على صحة الجسم بشكل عام وعلى مرضى السكري بشكل خاص.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، نصح الدكتور حسين منصور، استشاري التغذية والسمنة، باختيار قطعة واحدة من كل نوع في اليوم لأنها تكفي للاحتفال بالعيد، لا سيما أن قطعة الكعك الواحدة تعادل 400 سعر حرارية.

وأوصى بالسير لمدة ساعتين لحرق السعرات الحرارية الموجودة بها، مع ممارسة التمارين الرياضية في الجيم لمدة ساعتين إذا أمكن.

كما نصح الخبير الصحي بصعود السلم ونزوله 4 مرات، مضيفا “تقلل ممارسة الرياضة تأثير الوجبة المرتفعة في السكر على غلوكوز الدم بنسبة 15 في المئة”.

وتابع أن تناول المشروبات الحمضية مثل البرتقال والليمون من شأنه أن يقلل من امتصاص الجسم للدهون، كما يمكن تناول المشروبات الحارقة للدهون كالقرفة والزنجبيل لتقليل نسبة الكوليسترول وحرق السعرات الحرارية.

وأوضح أنه يمكن تناول الشاي الأخضر بالليمون بعد تناول الكعك والبسكويت مباشرة فهو يعمل على زيادة حرق الدهون، كما أن مشروب الحلبة يساعد على الهضم وخفض مستوى السكر والكوليسترول في الدم، ومشروب الكركدية أيضا.