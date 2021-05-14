186 ألف فحص كورونا جديد بالإمارات.. وشفاء 1422 حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الجمعة، إجراء 186 ألفاً و370 فحصاً جديداً لكورونا خلال آخر 24 ساعة.

يأتي هذا تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.



‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 1452 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 543,610 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1626 حالة.



‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1422 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 523,778 حالة.