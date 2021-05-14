"الصحة العالمية" تتوقع اكتشاف المزيد من سلالات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت خبيرة في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن من المتوقع اكتشاف المزيد من سلالات فيروس كورونا، لكننا الآن "نعلم كيف نتصرف".

وأضافت ماريا فان كيركوف، كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية خلال إفادة عبر الإنترنت في جنيف: "أود أن يتحوّل الخوف (من السلالات) إلى شيء مثمر، شيء من القوة".

وتسبب وباء كورونا بوفاة 3,346,813 شخصاً على الأقل في جميع أنحاء العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.



والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً من حيث الوفيات والإصابات، مع 584,487 وفاة من 32,852,998 إصابة.



ثم تليها البرازيل مع 430,417 وفاة و15,433,989 إصابة والهند مع 262,317 وفاة (24,046,809 إصابات) والمكسيك مع 219,901 وفاة (2,375,115 إصابة) والمملكة المتحدة مع 127,651 وفاة (4,444,631 إصابة).