بدء التطعيم باللقاح الروسي ضد كورونا في الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت الهند، الجمعة، تطعيم سكانها باستخدام لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأفاد "صندوق الاستثمار المباشر الروسي"، الذي ساهم في تمويل عملية تطوير اللقاح، بأن استخدامه بدأ في حيدر آباد الجمعة، ليكون "سبوتنيك-في" بذلك "أول لقاح مصنّع في الخارج يستخدم في الهند".

وتتفشى السلالة "بي.617.1" سريعة الانتشار، والتي ظهرت لأول مرة في الهند، في أنحاء العالم أيضاً، وقال مودي إن حكومته "في حالة حرب" ضد الوباء.

وكشفت بيانات وزارة الصحة الهندية عن أربعة آلاف حالة وفاة جديدة و343144 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.