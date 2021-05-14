شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط طبلة الأذن يكشف عن المشاكل الصحية المسببة لفقدان السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مخطط طبلة الأذن وسيلة بجانب الفحص البدني تساعد الأطباء على تشخيص ومراقبة المشاكل في الأذن الوسطى والتى توجد خلف الغشاء الطبلي، المعروف أيضًا باسم طبلة الأذن، يمكن أن يساعد قياس الطبلة في تشخيص الاضطرابات التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان السمع، خاصة عند الأطفال ويقيس الاختبار حركة غشاء الطبلة استجابة للتغيرات في الضغط.

ووفقًا لتقرير لموقع healthline فإن الغشاء الطبلي هو نسيج رقيق يفصل بين الأجزاء الوسطى والخارجية من الأذن يتم تسجيل نتائج قياس الطبلة على رسم بياني يسمى مخطط طبلة الأذن.

يكشف مخطط طبلة الأذن العديد من المشاكل أبرزها

وجود سائل في أذنك الوسطى، التهاب الأذن الوسطى، انثقاب (تمزق) في الغشاء الطبلي، مشكلة في قناة استاكيوس ، التي تربط الجزء العلوي من الحلق والأنف بالأذن الوسطى، قد يجري طبيب طفلك قياس طبلة الأذن كل بضعة أسابيع لعدة أشهر لتسجيل كمية السوائل التي يمتلكها طفلك في أذنه الوسطى بمرور الوقت.

طريقة إجراء الاختبار

قبل الاختبار، قد ينظر طبيب الرعاية الأولية داخل قناة أذنك بأداة خاصة تسمى منظار الأذن هذا للتأكد من عدم وجود شمع للأذن أو جسم غريب يسد قناة أذنك، بعد ذلك، سيضع جهازًا من نوع المسبار في قناة أذنك قد تشعر بعدم الارتياح إلى حد ما، وقد تسمع نغمات عالية عندما يبدأ الجهاز في إجراء القياسات.

يغير هذا الاختبار ضغط الهواء في أذنك لتحريك طبلة الأذن ذهابًا وإيابًا يتم تسجيل قياسات حركة طبلة الأذن في مخطط طبلة الأذن.

لن تكون قادرًا على الحركة أو التحدث أو البلع أثناء الاختبار إذا قمت بذلك، فقد تعطي نتيجة غير صحيحة.

يستغرق الاختبار حوالي دقيقتين أو أقل لكلتا الأذنين يمكن أن يخضع الأشخاص من جميع الأعمار، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب على الأطفال الذين هم أصغر من أن يتعاونوا.

كيف يمكنك مساعدة الطفل على الاستعداد لمخطط طبله الأذن؟

إذا كان طفلك يخضع لمخطط طبلة الأذن فقد تحتاج إلى إلهائه مسبقًا، باستخدام دمية.

ماذا تعنى النتائج الطبيعية لاختبار مخطط طبلة الأذن؟

-لا يوجد سائل في الأذن الوسطى.

-تتحرك طبلة الأذن بشكل طبيعي.

-هناك ضغط طبيعي في الأذن الوسطى.

-هناك حركة طبيعية للعظمات العظام الصغيرة للأذن الوسطى التي توصل الصوت وتساعد في السمع وطبلة الأذن.

-يجب أن يتراوح الضغط الطبيعي داخل الأذن الوسطى بين +50 إلى -200 ديكاباسكال (daPa) لكل من الأطفال والبالغين (A daPa هي وحدة ضغط الهواء.)

ماذا يعني أن نتائج الاختبار غير طبيعية؟

وجود سائل في الأذن الوسطى، ثقب طبلة الأذن (غشاء طبلة الأذن)، تندب طبلة الأذن، والذي ينتج عادة عن التهابات الأذن المتكررة، ضغط الأذن الوسطى يتجاوز المعدل الطبيعي، زيادات في الأذن الوسطى، وجود شمع الأذن يسد طبلة الأذن، قلة الحركة أو مشاكل أخرى مع عظيمات الأذن الوسطى.