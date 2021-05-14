شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإفراط فى استخدام الأشعة المقطعية لمصابى كورونا يصيبك بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح الأطباء بعدم إجراء فحص بالأشعة المقطعية لمصابى كورونا ما لم تكن هناك خطورة في الأعراض، وأكدت تقارير فى الهند، أن العديد من الأشخاص يخضعون لفحوصات التصوير المقطعي حتى عند ظهور أعراض خفيفة لفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite" كان هناك نقاش مستمر بين العاملين في مجال الرعاية الصحية حول ما إذا كان مريض COVID يحتاج إلى إجراء فحص بالأشعة المقطعية ومتى.

وحذر مدير مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند AIIMS رانديب جوليريا مؤخرًا من إساءة استخدام الأشعة المقطعية والمؤشرات الحيوية من قبل المرضى الذين يعانون من أعراض COVID-19 الخفيفة، وقال إن الإفراط في استخدام الأشعة المقطعية يزيد من التعرض للإشعاع الذي بدوره يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأظهرت دراسة إلى أن الأشعة المقطعية لشخص بدون أعراض ووجدت أن 30-40٪ من المرضى الذين لا يعانون من أعراض لديهم أيضًا بقع في الرئتين ويتعافون من تلقاء أنفسهم.

وقال رانديب جوليريا إن الأشعة المقطعية تعادل 300-400 صورة شعاعية للصدر وهذا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان في وقت لاحق من العمر، خاصة بين الشباب، حيث يتعرض المرء للإشعاع الضار.

وأضاف: إذا كنت في شك، فقم بإجراء أشعة سينية على الصدر أولاً، إذا لزم الأمر، سيقدم الطبيب بتقديم المشورة المناسبة إذا كانت هناك حاجة لإجراء فحص بالأشعة المقطعية أم لا.

وتابع: بالنسبة لمرضى COVID الخفيفين، ليس هناك ما يشير على الإطلاق إلى أنهم بحاجة إلى فحص بالأشعة المقطعية، فقط المرضى الذين يعانون أعراضًا حادة هم الذين يدخلون المستشفيات.