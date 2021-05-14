شكرا لقرائتكم خبر عن 15 طريقة تساعدك على التخلص من الحموضة بعد أكلات العيد الدسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد صيام شهر رمضان وقدوم عيد الفطر بما فيه من طقوس وعادات وتقاليد خاصة يحرص عليها الجميع أشهرها تناول الكحك والوجبات الدسمة يعانى البعض من مشاكل فى الجهاز الهضمى أشهرها عسر الهضم والحموضة أو ارتجاع الحمض، وتحدث الحموضة عندما يكون هناك إفراز زائد للأحماض في الغدد المعدية في المعدة عندما يكون الإفراز أكثر من المعتاد وفقًا لتقرير لموقع تايمز أوف أنديا.

- تجنب المشروبات الغازية وكذلك الكافيين اختر شاي الأعشاب بدلاً من ذلك. - تناول كوب من الماء الفاتر كل يوم. - أدخل الموز والبطيخ والخيار في نظامك الغذائي اليومي عصير البطيخ مفيد في معالجة الحموضة. - اشرب كوب من الحليب كل يوم. - تناول وجبتك الأخيرة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من النوم. - حافظ على فترات طويلة بين الوجبات.. تناول وجبات صغيرة ولكن منتظمة. - حاول تجنب المخللات والصلصات الحارة والخل. - أغلي بعض أوراق النعناع في الماء وتناول كوب منها بعد الوجبات. - مص قطعة من القرنفل لأنه علاج فعال للحموضة. - تناول والليمون والموز واللوز والزبادي لتمنحك راحة فورية من الحموضة. -ابتعد عن التدخين. - جرب مضغ اللبان، يساعد اللعاب الناتج في تحريك الطعام عبر المريء ، مما يخفف من أعراض حرقة المعدة. - الزنجبيل يساعد على الهضم إما أن تشتري مسحوق الزنجبيل على شكل كبسولات أو أضف العشب إلى وصفاتك. - ماء الليمون مع السكر يمكن شربه قبل الغداء بساعة لتقليل الحموضة. - تناول الخضراوات مثل والفاصوليا والجزر والبصل الأخضر.

بعض العلاجات المنزلية للحموضة