شكرا لقرائتكم خبر عن تناول 4 أنواع من الفيتامينات كل صباح يكافح الالتهابات .. منهم زيت السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من وجود العديد من الطرق لمكافحة الالتهابات والحد منها، فإن البدء بنظامك الغذائي قد يكون أفضل حل ورهان لك، حيث يمكن أن يؤدي إدخال بعض الفيتامينات في روتينك اليومي إلى إحداث فرق كبيرللحد من الالتهابات، بحسب ما نشره موقع shefinds





زيت السمك

زيت السمك هو خيار مكمل شائع، وقد يكون له تأثير إيجابي على الالتهاب، كشفت الأبحاث الحديثة عن آلية يمكن من خلالها أن يقلل زيت السمك ، الذي يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، من الالتهاب، كما وجدت دراسة اختبرت مكمل زيت السمك المخصب أنه يزيد من مستويات الدم لبعض الجزيئات المضادة للالتهابات.

حمض ألفا ليبويك

إذا كنت تريد مكملًا يدعم صحتك العامة، فإن حمض ألفا ليبويد يعد خيارًا رائعًا. إنه يلعب دورًا في عملية التمثيل الغذائي والطاقة لديك مع حماية خلاياك أيضًا من التلف وتقليل الالتهاب، وتظهرالعديد من الدراسات أن حمض ألفا ليبويك يقلل من الالتهاب المرتبط بمقاومة الأنسولين والسرطان وأمراض الكبد وأمراض القلب والاضطرابات الأخرى.

بروميلين

البروميلين ، الموجود في عصير الأناناس، هو خيارآخرمضاد للالتهابات لأولئك الذين يرغبون في تعزيز نظامهم الغذائي، هذا الإنزيم يحزم قوى مضادة للالتهابات ويدعم جهاز المناعة لديك، كما يتم أحيانًا لعلاج الحالات الالتهابية مثل التهاب الأوتار والإصابات مثل الالتواءات.

فيتامين أ

التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين أ في نظامك الغذائي يعد أيضًا فكرة جيدة للحفاظ على الالتهاب تحت السيطرة، لقد وجدت الدراسات أن فيتامين (أ) يمكن أن يمنع الجهاز المناعي من المبالغة في التأثير والتسبب في الالتهاب .

يعد الجزروالخضروات الورقية (مثل الكرنب والسبانخ) من المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين أ ، ولكن يمكن أن يكون المكمل خيارًا آخر إذا كنت تعتقد أن نظامك الغذائي يفتقر إلى هذا الفيتامين المهم، بالإضافة إلى أن جرعة منتظمة من فيتامين أ يمكن أن تقلل من التهاب الجلد أيضًا.