شكرا لقرائتكم خبر عن عسر الهضم أشهر مشاكل العيد الصحية.. تعرف على أعراضه وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط عيد الفطر المبارك ببعض الأطعمة التى يقبل عليها الناس فى تلك المناسبة، حيث تعد الأكلات التى ترتبط بالعيد من التقاليد الأساسية التى لا يستغنى عنها الناس، ومن هذه التقاليد الشائعة تناول الكحك والأطعمه الدسمة وهو ما ينتج عنه الإصابة بعسر الهضم، وهو ألم أو إزعاج مستمر أو متكرر في الجزء العلوي من البطن، وفقا لتقرير لموقع webmed.

حرقة في المعدة أو الجزء العلوي من البطن.

وجع بطن.

الانتفاخ (الشعور بالامتلاء).

التجشؤ والغاز.

قيء وغثيان.

طعم حمضي.

غالبًا ما يعاني الأشخاص من حرقة (إحساس حارق عميق في الصدر) إلى جانب عسر الهضم لكن الحموضة نفسها هي عرض مختلف قد يشير إلى مشكلة أخرى.

ما هي أعراض عسر الهضم؟من هم المعرضون لخطر عسر الهضم؟

يتأثر الناس من جميع الأعمار وكلا الجنسين بعسر الهضم إنه شائع للغاية تزداد مخاطر الفرد مع:

- استخدام الأدوية التي قد تهيج المعدة، مثل الأسبرين ومسكنات الآلام الأخرى.

- الحالات التي يوجد فيها خلل في الجهاز الهضمى مثل القرحة.

- مشاكل عاطفية مثل القلق أو الاكتئاب.

ما الذي يسبب عسر الهضم؟

الأمراض مثل قرحة المعدة، ارتجاع المريء، سرطان المعدة (نادر)، خزل المعدة (حالة لا تفرغ فيها المعدة بشكل صحيح ؛ ويحدث هذا غالبًا عند مرضى السكري)، التهابات المعدة، متلازمة القولون العصبي، التهاب البنكرياس المزمن، مرض الغدة الدرقية، حمل.

تناول بعض الأدوية:

الأسبرين ومسكنات الألم الأخرى مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، الإستروجين وموانع الحمل الفموية، أدوية الستيرويد، بعض المضادات الحيوية، أدوية الغدة الدرقية.

نمط الحياة غير الصحى:

تناول الكثير من الطعام ، أو تناول الطعام بسرعة كبيرة ، أو تناول الأطعمة الغنية بالدهون ، أو الأكل في المواقف العصيبة، تدخين السجائر، الإجهاد والتعب