شكرا لقرائتكم خبر عن علاج متلازمة تكيس المبايض.. تخلى عن منتجات الألبان واحرصى على الحلبة والسبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرجوع إلى الطرق التقليدية للشفاء هو الطريقة الأسهل والأكثر موثوقية لعلاج الاضطرابات الشائعة مثل متلازمة تكيس المبايض أو مرض (PCOS / PCOD) ، وهي حالة شائعة لدى النساء في سن الإنجاب بسبب اختلال التوازن الهرموني الذى قد يسبب العديد من المشاكل مثل عدم انتظام أو إطالة فترات الطمث أو زيادة نمو الشعر بالجسم أو حب الشباب أو تساقط الشعر.

كما أن تكيس المبايض يسبب اضطراب فى إطلاق البويضات بانتظام، مما يسبب صعوبة في الحمل، يمكن علاج هذا الاضطراب عن طريق العديد من الأطعمة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

تحتاج النساء المصابات بمثل هذه الحالات إلى إحداث تحول جذري في أسلوب حياتهن وعادات الأكل الخاصة بهن، مثل البدء بالتخلي عن منتجات الألبان واللحوم والمأكولات البحرية والبيض من نظامهن الغذائي، حيث سيكون هذا الأمر مفيد جدًا بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من اضطرابات الدورة الشهرية المختلفة.

في الوقت الحاضر، تشكو 4 من كل 7 نساء من متلازمة تكيس المبايض أو العقم أو اضطرابات الدورة الشهرية، لذلك يجب على النساء اتباع نظام غذائي نباتي، الذى يتضمن أطعمة مثل الجزر والبنجر والسبانخ، بجانب تناول شوربة الخضار التى تساعد على تنقية الدم وتصحيح الأضرار التي لحقت بالرحم، كما يمكن استهلاك توابل مثل الحلبة التى تصنع العجائب لهؤلاء النساء.

كما تعد البذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور السمسم مصدرًا ممتازًا للبروتين للنساء اللائي يتبعن نظامًا غذائيًا نباتيًا، كما تساعد بذور الكمون وبذور الشمر النساء على منع الإصابة بالتهابات المسالك البولية، كما أثبتت الأبحاث أن بذور الكزبرة تعتبر من أفضل علاجات تقلصات الدورة الشهرية.