شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد منتجات الصويا فى تعزيز المناعة؟ وما هى الفوائد والأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصي الخبراء بتناول البروتين كجزء لا يتجزأ من النظام الغذائي خاصة أثناء تفشى وباء فيروس كورونا، وعند الحديث عن تضمين البروتين في النظام الغذائي عادة ما يتم أخذ خيارات النظام الغذائي الحيواني في الاعتبار.

ومع ذلك يمكن للأشخاص النباتيين إدراج البروتين فى نظامهم الغذائى بعيدًا عن المنتجات الحيوانية، مع الأطعمة مثل فول الصويا خاصة أنها مصدر غني بالألياف والمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة الأخرى، وتشمل بعض منتجات الصويا الشائعة فول الصويا وحليب الصويا.

الصويا مصدر ممتاز للبروتين، حيث يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم، وهو مطلوب لإصلاح الخلايا التالفة خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا، فكل شخص يحتاج إلى تناول طعام يمكن أن يساعد في بناء مناعته لدرء العدوى وتقوية الجسم، ويمكن أن تساعد العناصر الغذائية مثل البروتين وفيتامين C في عملية بناء المناعة، لذلك تساعد منتجات الصويا فى تحقيق ذلك كونها مصدرًا رائعًا لبروتين الصويا وفيتامين سى وأوميجا 3 وكلها مفيدة لتعزيز المناعة، وفًا لما ذكرته شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

- فيما يلى.. الفوائد الصحية المحتملة التي يقدمها بروتين الصويا:

1- يساعد في إدارة نسبة السكر في الدم

تعتبر إدارة سكر الدم هي مصدر قلق كبير للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وتظهر بعض الدراسات فائدة فول الصويا في إدارة نسبة السكر في الدم، حيث تتضمن إحدى هذه الدراسات "مكملات بروتين الصويا التى تقلل المؤشرات السريرية في داء السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي والتي نُشرت في مجلة "يونسي" الطبية.

2- يساعد في تحسين صحة العظام

العظام السليمة جزء لا يتجزأ من الجسم السليم، ووفقًا لتجربة سريرية نُشرت في مجلة أبحاث العظام والمعادن بعنوان "الصويا يقلل من علامات دوران العظام لدى النساء أثناء انقطاع الطمث المبكر"، فقد وجد أن استهلاك فول الصويا يمكن أن يساعد في تعزيز صحة العظام عن طريق الحد من فقدانها بسبب خفض مستويات هرمون الاستروجين.

3- تعزيز الخصوبة

أجريت دراسة بعنوان "تناول طعام الصويا ونتائج العلاج للنساء اللواتي يخضعن لتقنية الإنجاب المساعدة"، على النساء اللائي يخضعن لعلاجات العقم، ووفقًا للنتائج المنشورة في مجلة الخصوبة والعقم، فقد وجد أن فول الصويا قد يساعد في تعزيز الخصوبة لدى النساء، وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة أجريت على النساء وتركزت النتائج عليها.

- تعرف على أضرار بروتين الصويا

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لدعم معظم المخاطر الصحية الشائعة المرتبطة باستهلاك الصويا، التى تشمل:

1- قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية الصويا، حيث يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا إلى حدوث تفاعل تحسسي فيها.

2- يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لمنتجات الصويا إلى الإسهال بسبب وجود ألياف غير قابلة للذوبان.

3- قد يكون تثبيط وظيفة الغدة الدرقية الذي يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية نتيجة لارتفاع تناول منتجات الصويا.

4- قد تكون مخاطر الإصابة بالسرطان مرتبطة باستهلاك الصويا بين النساء.