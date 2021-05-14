بيروت - نادين محمد - من المفيد جداً التعرف على اسرار تجربتي مع رجيم التونة والماء لإزالة الكرش في 3 ايام بعد العيد. فقد ساعدتني على خسارة الوزن وخصوصاً في منطقة البطن وعلى الشعور بالارتياح. لكن كان علي ان التزم بشروط هذه الحمية التي يجب تطبيقها بدقة ومن دون اي اخطاء. ولأنني تمكنت من تحقيق هدفي كان علي ان اكشف اسرار وتفاصيل تجربتي مع رجيم التونة والماء لإزالة الكرش في 3 ايام بعد العيد.

تفاصيل التجربة

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لم تكن تجربتي مع رجيم التونة والماء لإزالة الكرش في 3 ايام بعد العيد. فالاهم هو ان يتم اتباع كل القواعد بالطريقة الصحيحة ومن دون اي مخالفة. ولهذا تمكنت من الحصول على النتيجة التي اردت وهي تفتيت الدهون التي كانت تتجمع في منطقة البطن والخصر لدي.

القاعدة الاولى. حرصت على عدم اتباع هذا الرجيم لأكثر من 3 ايام. وهذا ما حذرتني منه اختصاصية التغذية حيث اشارت الى ان المبالغة في ذلك يمكن ان تسبب حدوث النقص في بعض المغذيات الاساسية التي يحتاج اليها الجسم لكي يقوم بوظائفه الحيوية.

القاعدة الثانية. كان علي اثناء تطبيق البرنامج تناول 6 وجبات يومية صغيرة تحتوي على التونة. وهكذا تناولت وجبة كل ساعتين ونصف الى 3 ساعات.

القاعدة الثالثة. لم اتوقف خلال النهار عن شرب الماء حيث وصلت الكمية الى ليترين ونصف او 3 ليترات يومياً. فهذا ساعدني على الشعور بالامتلاء والشبع وحد من رغبتي في تناول الطعام.

القاعدة الرابعة. اتباع هذا البرنامج.



الفطور. بيضة مسلوقة واحدة من دون ملح، ثمرة موز متوسطة الحجم والنضوج، قطعة متوسطة الحجم من التوست او الخبز المحمص المصنوع من القمح الكامل.

الغداء. خلال هذه الوجبة ولمدة 3 ايام تناولت طبقاً يحتوي على التونة مع كمية قليلة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

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العشاء. سمح لي هذا البرنامج بتناول قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، مع الخضار المطهوة على البخار او المشوية. وقد اخترت الجزر، البروكولي والملفوف. وتمكنت من شرب كوب من الشاي من دون اضافة السكر اليه. والخبر السار انه كان بإمكاني تناول ملعقتي طعام من بوظة الفانيليا كتحلية يومياً.

القاعدة الرابعة. علمت انه من المهم ان اتناول الفيتامينات مرتين يومياً من اجل مد جسمي بالمغذيات الاساسية التي يحتاج اليها.

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الفوائد

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لم ابدأ تجربتي مع رجيم التونة والماء قبل ان اتعرف على الفوائد الكثيرة التي يمكن ان يقدمها لي.

- تحتوي التونة على نسبة مهمة من البروتينات.

- لا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية.

- تؤمن حاجة الجسم من احماض الاوميغا 3 وهي مفيدة لصحة الدماغ والقلب ولتعزيز قوة الجهاز المناعي.

- تعتبر مصدراً مهماً للسيلينيوم الذي يساهم في محاربة الالتهابات والاكسدة. وهذا يعني انه يحمي الجسم من تأثير السموم الضارة عليه.



المضار

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رغم انه ساعدني على خسارة الوزن وإزالة الكرش في 3 ايام بعد العيد اقر بأن لرجيم التونة والماء بعض المضار.

- لا يوفر للجسم السعرات الحرارية التي يحتاج اليها للقيام بوظائفه خلال النهار والليل.

- يمكن ان يسبب في حال تم اتباعه لمدة طويلة الحاق الاذى بصحة العظام حيث قد يفقدها كثافتها.

- لا يؤمن للجسم كل العناصر الغذائية التي يحتاج اليها ما قد يسبب النقص في بعض المغذيات الرئيسية.

- من الممكن ان يؤدي تناول كمية كبيرة من التونة مع مرور الوقت الى المعاناة من تسمم الزئبق، علماً انها لا تحتوي على الزئبق الثقيل. ولهذا الاسباب حرصت على الا تمتد تجربتي مع رجيم التونة والماء لإزالة الكرش بعد العيد لأكثر من 3 ايام.

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