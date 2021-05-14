كورونا حول العالم.. رقم صادم لإصابات الهند واللقاحات تنقذ حياة 12 ألفا بإنجلترا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 160.6 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و475337.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.



11336 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و577040 بعد تسجيل 11336 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 85848 بعد تسجيل 190 حالة.





343144 إصابة بالهند خلال يوم

سجلت الهند، الجمعة، 343144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لأكثر من 24 مليوناً في الوقت الذي سجلت فيه أربعة آلاف حالة وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19".

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.4 مليون إصابة وأكثر من 16 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات 24.05 مليون، بينما بلغ إجمالي الوفيات 262317.





لقاحات كورونا أنقذت حياة نحو 12000 بإنجلترا

قال تحليل لوكالة الصحة العامة في إنجلترا إن طرح لقاحات "كوفيد-19" في إنجلترا حال دون وفاة نحو 12 ألف شخص ودخول أكثر من 30 ألف آخرين المستشفيات من كبار السن.

وطعمت بريطانيا ثلثي سكانها البالغين بجرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد-19"، مما ساعد جهود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإعادة فتح الاقتصاد بحلول الصيف.

وقالت وكالة الصحة العامة إنه حتى نهاية أبريل/نيسان حال برنامج التطعيم ضد "كوفيد-19" دون وفاة 11700 ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر في إنجلترا.

وتم تجنب دخول ما يقدر بنحو 33 ألفاً المستشفيات ممن تبلغ أعمارهم 65 فأكثر خلال نفس الفترة.

ولم تشمل أرقام وكالة الصحة اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية التي تضع حكوماتها سياستها الخاصة في مكافحة الجائحة.

وأضافت الوكالة أيضاً أن هذا التقدير لا يمثل سوى التأثيرات المباشرة للقاحات و"الدليل الواضح والمتزايد" على أن اللقاحات تساعد في تقليل انتقال العدوى مما يعني أن عدد الوفيات والدخول للمستشفيات التي منعتها اللقاحات كانت أعلى على الأرجح.

وقالت ماري رامسي، رئيسة قسم التحصين في وكالة الصحة العامة بإنجلترا: "لقد أنقذ اللقاح عدداً كبيراً جداً من الأرواح ويمكننا الآن أن نرى التأثير الهائل الذي أحدثه على وقاية الأشخاص من الإصابة بأعراض خطيرة ومن ثم حماية مستشفياتنا أيضاً".

ويظهر تحليل لـ"رويترز" أن بريطانيا سجلت 127640 حالة وفاة بسبب "كوفيد-19" في سادس أعلى عدد وفيات على مستوى العالم.





7 إصابات جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، الخميس، انخفاضاً من تسع حالات قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن حالتين من الحالات الجديدة منقولتان محليا أما باقي الحالات الخمس واردة من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات التي لا تظهر عليها أعراض ارتفع إلى 22 بعد أن كانت 14 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90815 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.