موجة جديدة من كورونا تضرب اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، أنه من المقرر أن يجري توسيع حالة الطوارئ الحالية لتشمل المزيد من المحافظات.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ضرب مناطق أوسع من البلاد قبيل أولمبياد طوكيو هذا الصيف.



وقال وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين، إنه من المرجح أن تخضع محافظات هوكايدو وأوكاياما وهيروشيما للإجراء بدءا من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية مايو الجاري، على أن تشمل إغلاق المطاعم في وقت مبكر..

وتابع نيشيمورا، المسؤول عن تعامل الحكومة مع فيروس كورونا، أن لجنة من الخبراء أيدت الاقتراح.

وسجلت جزيرة هوكايدو شمالي البلاد 712 إصابة جديدة، الخميس، بينما سجلت محافظة هيروشيما غربي البلاد 219 حالة إصابة جديدة، الأربعاء.

ودفعت الإصابات المتزايدة هيروشيما وأوكاياما إلى إلغاء رحلة تتابع الشعلة الأولمبية الأسبوع المقبل على طرقهما العامة.

وكان من المقرر أن يشارك توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في رحلة تتابع الشعلة في هيروشيما يوم 17 أيار/مايو الجاي.

ومع ذلك، قال منظمون محليون يوم الاثنين الماضي إنه تم تأجيل سفر باخ إلى اليابان، حيث مددت الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو و3 محافظات أخرى حتى نهاية الشهر الجاري، وأضافت منطقتين أخريين هما أيشي وفوكوكا إلى الإجراءات.

يشار إلى أن إجمالي حالات كورونا المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء تخطى 661 ألفا، فيما يزيد إجمالي الوفيات عن 11 ألف حالة وفاة.