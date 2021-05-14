شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية.. تحمى من هشاشة العظام وتعزز صحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساهم العديد من العناصر الغذائية فى تحسين صحة الجسم، وقد يؤدي نقص أي عنصر غذائي إلى التعرض للإصابة بالعدوى والأمراض، وتعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية هي أحد هذه العناصر الغذائية الضرورية للغاية للجسم، حيث يمكنك تلبية متطلبات أوميجا 3 من الأطعمة الحيوانية والنباتية، حيث إن بعض المصادر الحيوانية لأوميجا 3 الأنشوجة والسردين والمحار والتونة والرنجة، بينما تتضمن بعض المصادر النباتية لأوميجا 3 الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وفول الصويا، لذلك فما هو أوميجا 3 وما الذي يجعله مميزًا جدًا، وفقًا لما ذكرته شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

- فيما يلى.. الفوائد الصحية للأوميجا 3

1- صحة القلب

أحماض أوميجا 3 الدهنية لها تأثير على نظام القلب والأوعية الدموية، حيث يمكن للأوميجا 3 أن تفيد صحة القلب بشكل كبير، كما أنه يعمل ضد الالتهابات التي تعد أحد أسباب السكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

2- يعزز صحة الدماغ

أي خلل في الدماغ يمكن أن يسبب خللاً وظيفيًا في الجسم كله، ويمكن أن تساعد أوميجا 3 في تحسين صحة الدماغ عن طريق تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والاكتئاب، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد في إبطاء التدهور المعرفي وهو السبب الرئيسي لتطور حالات مثل مرض الزهايمر.

3- تحسن البشرة والشعر

بسبب التلوث من حولنا والإجهاد اليومي، يصبح من الصعب العناية بالشعر والبشرة، ومع ذلك يمكن أن تساعد أوميجا 3 في تحسين صحة الشعر والجلد وتجعلهما متوهجين وصحيين، حيث وجدت دراسات أن زيوت الأسماك التي تعد مصدرًا غنيًا لأوميجا 3 يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجلد والشعر.

4- صحة العين

العين هي نافذة على العالم الخارجي ويجب الحفاظ عليها، ويمكن أن تساعد أوميجا 3 في منع تطور أمراض العين مثل ضعف البصر والعمى عن طريق منع التنكس البقعي.

5- الخصائص المضادة للالتهابات

يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن في الجسم إلى الإصابة بأمراض مختلفة، وتدعم العديد من الدراسات فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات وأمراض المناعة الذاتية.