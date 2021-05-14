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فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية.. تحمى من هشاشة العظام وتعزز صحة الدماغ

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القاهرة - سامية سيد - تساهم العديد من العناصر الغذائية فى تحسين صحة الجسم، وقد يؤدي نقص أي عنصر غذائي إلى التعرض للإصابة بالعدوى والأمراض، وتعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية هي أحد هذه العناصر الغذائية الضرورية للغاية للجسم، حيث يمكنك تلبية متطلبات أوميجا 3 من الأطعمة الحيوانية والنباتية، حيث إن بعض المصادر الحيوانية لأوميجا 3 الأنشوجة والسردين والمحار والتونة والرنجة، بينما تتضمن بعض المصادر النباتية لأوميجا 3 الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وفول الصويا، لذلك فما هو أوميجا 3 وما الذي يجعله مميزًا جدًا، وفقًا لما ذكرته شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

 

 

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- فيما يلى.. الفوائد الصحية للأوميجا 3

 

1- صحة القلب

 

أحماض أوميجا 3 الدهنية لها تأثير على نظام القلب والأوعية الدموية، حيث يمكن للأوميجا 3 أن تفيد صحة القلب بشكل كبير، كما أنه يعمل ضد الالتهابات التي تعد أحد أسباب السكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

2- يعزز صحة الدماغ 

 

أي خلل في الدماغ يمكن أن يسبب خللاً وظيفيًا في الجسم كله، ويمكن أن تساعد أوميجا 3 في تحسين صحة الدماغ عن طريق تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والاكتئاب، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد في إبطاء التدهور المعرفي وهو السبب الرئيسي لتطور حالات مثل مرض الزهايمر.

 

 

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3- تحسن البشرة والشعر

 

بسبب التلوث من حولنا والإجهاد اليومي، يصبح من الصعب العناية بالشعر والبشرة، ومع ذلك يمكن أن تساعد أوميجا 3 في تحسين صحة الشعر والجلد وتجعلهما متوهجين وصحيين، حيث وجدت دراسات أن زيوت الأسماك التي تعد مصدرًا غنيًا لأوميجا 3 يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجلد والشعر.

 

 

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4- صحة العين 

 

العين هي نافذة على العالم الخارجي ويجب الحفاظ عليها، ويمكن أن تساعد أوميجا 3 في منع تطور أمراض العين مثل ضعف البصر والعمى عن طريق منع التنكس البقعي.

 

5- الخصائص المضادة للالتهابات

 

يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن في الجسم إلى الإصابة بأمراض مختلفة، وتدعم العديد من الدراسات فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات وأمراض المناعة الذاتية.

 

6- صحة العظام 

 

تلعب العظام دورًا حيويًا في جسم الإنسان لذلك فإن وجود نظام هيكلي صحي مهم لضمان نمط حياة سلس، ويمكن أن يساعد استهلاك أوميجا 3 في تحسين صحة العظام وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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