شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح يجب مراعاتها عند تناول الأسماك المملحة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر ظاهرة أكل الأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين والرنجة المجففة والكثير من الأنواع فى العيد، وقد يحدث فى بعض الأحيان حالات تسمم غذائى بسبب تلك الأسماك، فمجرد إصابتك باضطرابات فى المعدة أو إسهال فهذا يعنى الإصابة بالتسمم من الدرجة الخفيفة، ووفقا لموقع Healthline ، سنقدم لك روشتة لتقليل المخاطر .





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تناول الأسماك المجمدة فقط:تجميد الأسماك لمدة أسبوع عند (-درجة مئوية) ، أو لمدةساعة عند (-درجة مئوية) ، هو استراتيجية فعالة لقتل الطفيليات، لكن ضع في اعتبارك أن بعض المجمدات المنزلية قد لا تصبح باردة بدرجة كافية.

افحص سمكتك:من المفيد أيضًا فحص الأسماك قبل تناولها، ولكن قد لا يكون ذلك كافيًا نظرًا لصعوبة اكتشاف العديد من الطفيليات. الشراء من مصادر موثوقة: تأكد من شراء الأسماك من المطاعم الموثوقة أو موردي الأسماك الذين قاموا بتخزينها والتعامل معها بشكل صحيح. شراء الأسماك المبردة:لا تشتري إلا الأسماك المبردة أو المعروضة تحت غطاء على طبقة سميكة من الجليد.

لا تحتفظ بالسمك لفترة طويلة:إذا لم تقم بتجميد السمك ، فاحتفظ به على الثلج في الثلاجة وتناوله في غضون يومين من شرائه. لا تترك السمك بالخارج لفترة طويلة:لا تترك السمك خارج الثلاجة لأكثر من ساعة أو ساعتين. تتكاثر البكتيريا بسرعة في درجة حرارة الغرفة. اغسل يديك:نظف يديك بعد التعامل مع الأسماك النيئة لتجنب تلويث الطعام الذي تتعامل معه بعد ذلك. نظف المطبخ والأواني:يجب أيضًا تنظيف أواني المطبخ وأسطح إعداد الطعام بشكل صحيح لتجنب انتقال التلوث.

في حين أن التجميد لا يقتل جميع البكتيريا ، إلا أنه يوقف نموها ويمكن أن يقلل من أعدادها .