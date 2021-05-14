شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات مهمة يجب اتباعها للتعافى من فيروس كورونا فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأطباء والخبراء أن معظم حالات فيروس كورونا تكون خفيفة ويمكن علاجها بشكل جيد في المنزل، وبالتالي، يعد الحجر الصحي المنزلي طريقة مثالية لإدارة حالات كورونا في معظم الأوقات، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أبرز الإرشادات التي يجب اتباعها للتعافي من كورونا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

من هو الأنسب للحجر المنزلي في حالة الإصابة بكورونا؟

من المهم ملاحظة أنه لا تتطلب جميع حالات كورونا العناية المركزة أو دخول المستشفى أو حتى دعم الأكسجين ويعتمد نوع العلاج الذي تحتاجه على الأعراض والحالات الصحية الموجودة مسبقًا.ويعد الحجر الصحي المنزلي أو التعافي في المنزل مثاليًا لأولئك الذين يعانون من أشكال خفيفة أو معتدلة من العدوى.

وفقًا للأطباء، فإن الأشخاص الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين لا يعانون من أمراض مصاحبة شديدة مناسبون تمامًا لوضعهم تحت الحجر الصحي المنزلي.

طالما أن المريض إيجابياً باختبار فيروس كورونا يعزل نفسه في غرفة جيدة التهوية (مع حمام منفصل)، وقد حصل على مساعدة من مقدم الرعاية واستشارات الطبيب المستمرة.وتجدر الإشارة إلى أن الحالات تحتاج أولاً إلى تقييم سريري من قبل الطبيب قبل إعطاء المريض الضوء الأخضر للحجر الصحي المنزلي.

س: ما الأشياء التى يجب أن تكون موجودة في "الحجر الصحي المنزلي"؟

يمكن لأي شخص المضي قدمًا في الحجر الصحي المنزلي عن طريق عزل نفسه عن الأسرة، وعدم مشاركة الأماكن أو الموارد المشتركة.وينصح الأطباء المرضى أيضًا بعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة والاحتفاظ بمجموعة أدوات كورونا جاهزة.

إذا تم وضعك تحت الحجر الصحي المنزلي، فتأكد من توفر المتطلبات التالية (المخصصة للمريض ، وليست مشتركة مع أفراد الأسرة الآخرين):

- الأقنعة الجراحية ، واقيات الوجه (يجب تغيير الأقنعة كل 6-8 ساعات من قبل المريض ؛ والتخلص منها بالشكل المناسب).

- حلول التعقيم

-مقياس حرارة (يفضل عدم التلامس)

-Oximeter (لتتبع تشبع الأكسجين ومراقبة أي تقلبات)

- مناديل مطهرة

- الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج أو الطبيب (يجب استخدام الباراسيتامول والفيتامينات والأدوية ذات الاستخدام المنتظم اعتبارًا من اليوم الأول)

-آلات قراءة جلوكوز الدم / الضغط

-بخار بخاخات الأنف المالحة.

-يُنصح بتوفير مخزون الطعام (مثل الوجبات الخفيفة) والكتب والأدوات - ما يمكن الاحتفاظ به في غرفة المريض الذي يتعافى من أجل الحد من الاتصال بالأعضاء الآخرين غير المرضى.

س: ما الاختبارات التي يجب عليك إجراؤها؟

يعد اختبار RT-PCR ، الطريقة الأولى للكشف عن عدوى كورونا في الجسم، ومع ذلك ، نظرًا للأزمة الحالية والارتفاع الحاد في السلبيات الكاذبة ، لا يزال يُنصح مرضى كوفيد19 المشتبه بهم بالخضوع للحجر الصحي وعزل أنفسهم حتى قبل ظهور النتائج.

في بعض الحالات، يُنصح بإجراء فحص بالأشعة المقطعية HRCT يوصى الآن بإجراء فحص للصدر، والذي يستخدم لاكتشاف شدة ومستوى إصابة الرئة بسبب كورونا ، مع زيادة عدد الحالات التي تصبح خطيرة بشكل أسرع.

ومع ذلك ، تذكر أنها ليست ضرورة مطلقة ، وقد لا تكون مطلوبة دائمًا اخضع للاختبار فقط إذا أوصى طبيبك بذلك، وافعل ذلك في الوقت المناسب فقط.

ما المزيد من الاختبارات المطلوبة؟

قد يُطلب من المريض الذي لم يتعافى من الشفاء ، في نهاية الأسبوع الأول الخضوع لمزيد من اختبارات الدم لتحديد انتشار العدوى، ومدى قدرة الجسم على التكيف معها (اختبارات D-dimer والكبد واختبارات وظائف الكلى وما إلى ذلك).

قد يُطلب من أولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة موجودة مسبقًا مثل مرض السكري وارتفاع الكوليسترول والغدة الدرقية تتبع معاييرهم الحيوية على أساس يومي.

يُنصح بالحفاظ على رسم بياني ، أو متتبع من نوع ما لمراقبة الأعراض وتقييمها على أساس يومي.

يجب أيضًا مراقبة الحمى على أساس كل 3 ساعات ، وكذلك قراءات الأكسجين باستخدام مقياس التأكسج النبضي.