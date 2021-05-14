صحة ورشاقة

إدارة أزمة كورونا تثير غضب الألمان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب ما يقرب من ثلثي المواطنين الألمان عن عدم رضاهم عن الطريقة التي تشرح وتبرر بها الحكومة القيود الحالية المفروضة بسبب فيروس .

جاء ذلك وفقًا لآخر استطلاع أجرته شركة ديماب لإذاعة "إيه آر دي" نُشر الجمعة.

وانخفض بشكل طفيف عدد المنتقدين لتفسير القواعد في استطلاع مايو/أيار مقارنة بشهر أبريل/نيسان.

وبشكل عام، فإن 65% من المواطنين الألمان المؤهلين للتصويت غير راضين عن كيفية توصيل الرسائل المتعلقة بالإجراءات- وهي نسبة أقل 7% مما كانت عليه في أبريل/ نيسان.

وأعرب حوالي 32% ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن كيفية توصيل القواعد، بزيادة 5% عن الشهر الماضي.

وحصد تقييم حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في مايو/أيار 36% وهي نسبة إيجابية أكثر مما كان عليه الوضع في أبريل/نيسان حيث تم تسجيل 16% .

فيما أعرب حوالي 62% عن عدم رضاهم عن إدارة حملة التطعيمات وهي نسبة أقل بـ21% مما كانت عليه الشهر الماضي.

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