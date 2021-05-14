إدارة أزمة كورونا تثير غضب الألمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب ما يقرب من ثلثي المواطنين الألمان عن عدم رضاهم عن الطريقة التي تشرح وتبرر بها الحكومة القيود الحالية المفروضة بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك وفقًا لآخر استطلاع أجرته شركة ديماب لإذاعة "إيه آر دي" نُشر الجمعة.



وانخفض بشكل طفيف عدد المنتقدين لتفسير القواعد في استطلاع مايو/أيار مقارنة بشهر أبريل/نيسان.

وبشكل عام، فإن 65% من المواطنين الألمان المؤهلين للتصويت غير راضين عن كيفية توصيل الرسائل المتعلقة بالإجراءات- وهي نسبة أقل 7% مما كانت عليه في أبريل/ نيسان.

وأعرب حوالي 32% ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن كيفية توصيل القواعد، بزيادة 5% عن الشهر الماضي.

وحصد تقييم حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في مايو/أيار 36% وهي نسبة إيجابية أكثر مما كان عليه الوضع في أبريل/نيسان حيث تم تسجيل 16% .



فيما أعرب حوالي 62% عن عدم رضاهم عن إدارة حملة التطعيمات وهي نسبة أقل بـ21% مما كانت عليه الشهر الماضي.