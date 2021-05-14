شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة لجعل بشرتك أكثر نضارة .. أبرزها الابتعاد عن التوتر وأشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى الكثير من السيدات من تشقق الجلد، وتعرضه للتقشف، أوظهور علامات تجاعيد به ، وهو ما يؤرقهن بشدة، ولابد من معرفة ما يفيد البشرة واتباعه، ووفقا لموقع " prevention " الطبى فإن هناك خطوات لابد من اتباعها للعناية بالبشرة وتوهج الجلد ومن أبرز هذه الخطوات :

1 أسلوب حياة صحى

العناية بالجلد وتوهجه يأتي من داخل الجسم ، حيث إن الاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على المواد المضادة للأكسدة الطبيعية، والفيتامينات يؤدى إلى الظهور ببنيان جسدى صحى ينعكس على صحة وشكل الجلد .

2 ترطيب الجلد

بعض من العلامات المبكرة للشيخوخة تشمل التجاعيد، والخطوط الدقيقة ويعتبر السبب الرئيسى لظهورهما ميل البشرة إلى الجفاف وفقدان المرونة مع عدم تعويض الجلد والبشرة بالرطوبة اللازمة، وترطيب الجلد يلزم استخدام الكريمات المرطبة والمستحضرات الهامة لنوع البشرة ، كما يمكن الذهاب للرطوبة الطبيعية مثل العسل وكريم الحليب.



شرب المياة

3 شرب المزيد من المياه

شرب الكثير من الماء يحافظ على رطوبة الجلد ، ونقص المياه يمكن أن يسبب جفاف الجلد، ومياة الشرب يوميا يمكن أن تبقى بشرتك رطبة جنبا إلى جنب مع مرطبات الجلد ، كما تمنع علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

4 حماية البشرة من الغبار والشمس

الأشعة فوق البنفسجية الضارة هى سبب 80 فى المائة من شيخوخة الجلد ، حيث إن التعرض لأشعة الشمس يسبب التصبغ وهى واحدة من العلامات المبكرة للشيخوخة ، وتبين البحوث أن تأثير الأشعة فوق البنفسجية على الجلد يمكن أن يزيد مع التقدم فى العمر.

5 الابتعاد عن الإجهاد والتوتر

الحفاظ على حالتك النفسية جيدة، هو ما يبقى على بشرتك جميلة وتتمتع بالشباب، والإجهاد والقلق يمكن أن يسبب زيادة التجاعيد فى البشرة ، والخطوط البيضاء.