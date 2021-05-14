شكرا لقرائتكم انتقادات تطال انستغرام بسبب "الأقصى"..والتطبيق: مجرد خلل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما أثار استياء عدد من مستخدمي التطبيق هذا الأسبوع، ألقى "انستغرام" اللوم على خلل تقني تسبب مؤخرا بحذف وحظر منشورات مرتبطة بالمسجد الأقصى والوضع في قطاع غزة.

وأوضح وفقا لمراسلة داخلية كان موقع "ذي فيرج" التقني قد اطلع عليها، أن الخلل جاء بسبب خلط حصل في المنصة اعتقد إثره أن التغريدات بشأن الأقصى مرتبطة بمنظمات يعتبرها التطبيق محظورة.

كما نقلت المذكرة أن "كلمة الأقصى للأسف مشمولة في أسماء منظمات محظورة عدة، مؤكدة أن هذا المصطلح لا ينتهك سياساتها".

جلسة طارئة

جاء ذلك بعدما تداولت وسائل إعلام مختلفة منذ أيام أن إنستغرام يحظر هاشتاغ الأقصى ويحظر تداوله.

كما ذهب البعض إلى اعتبار أن هذا الخلل دفعهم لإعادة التفكير في اعتماد تطبيقات أخرى تضمن مساحة أكبر من حرية التعبير، وفق قولهم.

يشار إلى أن التصعيد المستمر في قطاع غزة لم يتوقف رغم تجديد العديد من القوى العالمية دعوات التهدئة، ومع الإعلان عن جلسة طارئة لمجلس الأمن الأحد القادم، بعد فشله في جلستين سابقتين من إصدار أي بيان توافقي حول الأوضاع المحتدمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.