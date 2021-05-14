شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد المانجو.. تعزز المناعة وتحسن الهضم وصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر المانجو أحد الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة التى يعشقها الكثير من الناس، بجانب ذلك فهى مصدر للعديد من العناصر الغذائية الصحية، فهى مصدر للألياف بما يساعد على الهضم، وكذلك تحتوى على فيتامينات أ و ب و سى التى تدعم المناعة وصحة الجلد، كما أنها غنية بالمعادن التي تساعد في عملية التمثيل الغذائي بشكل عام، وترصد "تايمز نيوز" الهندية فوائد المانجو الصحية وطرق صحية لإدراجها فى نظامك الغذائى خلال فصل الصيف.

- فيما يلى.. الفوائد الصحية للمانجو فى الصيف:

1- تعزيز المناعة

تحتوي المانجو على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وحمض الفوليك وفيتامين ب، ويمكن أن تساعد في حصول الجسم بطريقة صحية على الاحتياجات الغذائية التي قد تؤدي إلى تعزيز نظام المناعة لديه.

2- تساعد في تحسين الهضم

يمكن أن تستفيد صحة الجهاز الهضمي من استهلاك المانجو لأنها مصدر غني بالألياف والماء والإنزيمات.

3- الحفاظ على صحة الشعر والبشرة

يشتهر فيتامين أ بفعاليته في إفادة الشعر والبشرة، ويمكن أن يساعد تناول المانجو الغنية بفيتامين أ فى الحصول على بشرة وشعر أكثر صحة وإشراقًا.

4- مفيدة لصحة القلب

يمكن أن تساعد العناصر الغذائية المتوافرة فى المانجو مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم في تعزيز صحة القلب، حيث إن تناول المانجو بكميات معتدلة وصحية قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى مستويات كبيرة.

5- تعزيز صحة العين

المانجو مصدر غنى لفيتامين أ واللوتين وترتبط هذه العناصر الغذائية بتعزيز صحة العين، لذلك يمكننا القول إن تناول المانجو باعتدال يمكن أن يجعل العيون أكثر صحة.

- فيما يلى.. بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إضافة المانجو إلى نظامك الغذائي:

1- يمكنك تقطيع المانجو إلى قطع وإضافتها إلى سلطة الفواكه.

2- يمكنك إضافة المانجو المفروم إلى دقيق الشوفان.

3- يمكنك إضافة المانجو عند إعداد الحلوى الخاصة بك مثل الكنافة.

4- يفضل معظم الناس تناول المانجو نيئًا دون إضافتها لأى شيء آخر.