شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر من خطر الأطعمة في العيد.. تسبب جلطات القلب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر د. الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الإفراط في تناول السكريات والحلويات، لاسيما في عيد الفطر المبارك.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تحذير: الأطعمة عالية مؤشر السكر G.I (فيها سكريات سريعة الامتصاص) تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب”.
وتابع د. خالد النمر: “لذلك يجب الابتعاد عن هذه الأطعمة قدر الامكان مثل: الحلويات، الكيك، الكوكيز، الايسكريم….الخ”.
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