السلطات الصحية الأمريكية تزف بشرى للمطعّمين ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بالولايات المتحدة، الخميس، أن الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ضد كورونا لم يعودوا بحاجة لوضع كمامات بالأماكن المغلقة.

وقالت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، روشيل والينسكي، إنه "يمكن لأي شخص تمَّ تطعيمه بالكامل المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية، صغيرة كانت أم كبيرة، دون ارتداء قناع أو احترام التباعد الجسدي".

في السياق، بات بإمكان الفتيان ما بين 12 و15 عاماً تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا اعتباراً من الخميس في كل أنحاء الولايات المتحدة.



وسمحت السلطات الصحية الأمريكية باستخدام لقاح فايزر/بيونتك لهذه الشريحة العمرية التي تضم 17 مليون نسمة.

وأعلن الرئيس الأمريكية جو بايدن، الأربعاء: "إنها خطوة جديدة عملاقة في مكافحة الوباء"، مشجعاً الأهل على تلقيح أولادهم.

وأكد أن "اللقاح لصغار السن ما بين 12 و15 عاماً آمن وفعال وعمليّ وسريع ومجانيّ"، مشيراً إلى أنه يفترض أن تكون 15 ألف صيدلية جاهزة اعتباراً من الخميس لتوزيع الحقن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.