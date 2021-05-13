المغرب يسجل 238 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب، الخميس، تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و513 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة للإصابات رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المغربية منذ تسجيل أول إصابة في مارس 2020 إلى 514 ألفا و670 شخصا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 9 آلاف و91 حالة بعد تسجيل ثلاثة حالات جديدة.

ومدد المغرب حظر التجوال الليلي وتقييد التنقلات بين المدن خلال عطلة عيد الفطر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية ضد جائحة "كوفيد-19"، وفق ما أفاد بيان للحكومة.