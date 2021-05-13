يعزز المناعة ومفيد لصحة القلب.. أسباب تجعل العنب ضرورة فى نظامك الغذائى

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القاهرة - سامية سيد - لا يوجد شيء منعش مثل تناول العنب خاصة فى فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة، وللعنب أنواع وألوان مختلفة جميعها مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لعمل الجسم بشكل سليم، من حيث الفيتامينات، حيث إن العنب غني بفيتامينات أ و سى و د و ك وكذلك فيتامين ب 6 و ب 12، وبالإضافة إلى ذلك، العنب مصدر جيد للحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وفقًا لما ذكره موقع "فوود تى في" هناك 5 أسباب مقنعة لإدراج العنب في نظامك الغذائي.

- فيما يلى.. فوائد تناول العنب وأهمية إدراجه فى نظامك الغذائى:

1- العنب مليء بمضادات الأكسدة التى تلعب دورًا مهمًا في حماية الخلايا وتقوية مناعة الجسم فى مقاومة العديد من الأمراض والعدوى.

2- العنب مفيد أيضًا لصحة القلب، حيث إن للعنب خصائص مضادة للالتهابات والتي من المعروف أنها تمنع مشاكل القلب وتضمن الأداء الأمثل للشرايين.

3- يلعب العنب أيضًا دورًا في تنظيم ضغط الدم، فهو مصدر غني للبوتاسيوم والذي يعمل على مواجهة الآثار السلبية للملح فى الجسم وتحقيق الموازنة.

4- العنب مفيد أيضًا لصحة العين، حيث يساعد في حماية شبكية العين عن طريق خفض مستويات البروتينات الالتهابية وزيادة كميات البروتينات الواقية في شبكية العين.

5- العنب مفيد جدًا للصحة العقلية، حيث إن تناوله يساعد على تحسين الحالة المزاجية.

وهناك عدة طرق لدمج العنب في نظامك الغذائي، إما عن طريق تناوله كما هو أو إضافته للعصائر لتحقيق أقصى استفادة منه.