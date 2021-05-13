شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: حمية البحر المتوسط قد تساعد فى الوقاية من الخرف والزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الأطعمة التى تندرج تحت حمية البحر المتوسط قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف أوالزهايمر، حيث أظهر الباحثون أنه من الممكن ليس فقط تحسين الوظيفة الإدراكية وخاصة الذاكرة، ولكن أيضًا تقليل خطر الإصابة بأمراض الزهايمر، وفقًا لما ذكرته شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

ما هى حمية البحر الأبيض المتوسط الغذائى؟

يعتمد نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على الأطعمة التقليدية التي اعتاد الناس تناولها في بلدان مثل إيطاليا واليونان، وقد أظهرت العديد من الدراسات الحديثة تأثير حمية البحر الأبيض المتوسط ​فى فقدان الوزن ومنع الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض السكري من النوع 2 والوفاة المبكرة، ولا توجد طريقة واحدة صحيحة لمتابعة حمية البحر الأبيض المتوسط لأنه يأتي اسم هذا النظام الغذائي من العديد من البلدان المنتشرة في البحر الأبيض المتوسط ​​وقد يكون الناس في مناطق مختلفة قد تناولوا أطعمة مختلفة.

كيفية التحول إلى حمية البحر الأبيض المتوسط ؟

استبدل شيئًا واحدًا في كل مرة، فعلى سبيل المثال، استبدل الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة، تخلى عن المكرونة والكحك، واختر خبز القمح الكامل، وتخلى عن الأرز الأبيض وانتقل إلى الأرز البني، واستخدم الشوفان الكامل، وادخل ما لا يقل عن 5-10 حصص من الفواكه والخضراوات الطازجة، يجب أن يكون طبقك ملونًا ويمكنك تناوله نيئًا أو مشويًا أو مطهوًا على البخار أو سوتيه أو محمصًا أو مخللًا، كما من المهم ممارسة الرياضة مثل المشى أو الجرى أو ركوب الدراجات أو السباحة لمدة 30 دقيقة يوميًا.

ماذا يمكنك أن تأكل في حمية البحر الأبيض المتوسط ؟

1- الخضراوات والفواكه المتنوعة والمقرمشة كثيفة المغذيات

2- المكسرات والبذور

3- البقوليات والفول السوداني

4- البطاطس والبطاطا الحلوة واللفت

5- الحبوب الكاملة والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة

6- الأسماك والمأكولات البحرية

7- دجاج وبيض وجبن ولبن

8- الأعشاب والتوابل

9- الدهون الصحية فقط، وتوقف عن استخدام زيت الطهي ببذور عباد الشمس، واستخدم بدلًا منه زيت الزيتون البكر وزيت الأفوكادو

- ماذا يمكنك أن تشرب في حمية البحر الأبيض المتوسط ؟

1- يمكنك الحصول على الكثير من الماء وهذا هو مشروبك الرئيسي

2- يُسمح بتناول القهوة والشاي

3- تجنب المشروبات المحلاة بالسكر

4- تجنب عصائر الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

- ما لا يجب تناوله في حمية البحر الأبيض المتوسط ؟

1- السكر المضاف: الصودا والحلويات والآيس كريم وما إلى ذلك.

2- الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والمكرونة.

3- الدهون المتحولة التى تتوافر فى المعجنات والأطعمة المصنعة.

4- الزيوت المكررة، مثل زيت فول الصويا وزيت عباد الشمس وما إلى ذلك.

5- اللحوم والأطعمة المُصنّعة