شكرا لقرائتكم خبر عن تناول السردين بانتظام يساعد فى الوقاية من مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفوائد الصحية للسردين والأسماك الزيتية معروفة على نطاق واسع، فالمستويات العالية من الدهون غير المشبعة بها تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول فى الدم، ومنع ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك فإن الفوائد لا تنتهى عند هذا الحد، بحسب ما نشره موقع Medical Xpress.

وكشفت دراسة أجرتها ديانا دياز ريزولو، محاضرة وباحثة فى كلية العلوم الصحية بجامعة أوبيرتا دى كاتالونيا(UOC) ، أن الاستهلاك المنتظم للسردين يساعد على منع ظهور مرض السكرى من النوع 2، حيث تساعد العناصر الغذائية الموجودة بكميات عالية في السردين - مثل التورين وأوميجا 3 والكالسيوم وفيتامين د - على الحماية من هذا المرض.

السردين ليس فقط بأسعار معقولة ويسهل العثور عليه، لكنه آمن ويساعد على منع ظهور مرض السكرى من النوع 2، ومن السهل التوصية بهذا الطعام أثناء الفحوصات الطبية، وهو كذلك مقبول على نطاق واسع من قبل السكان، هكذا أوضحت ديانا دى ريزولو.

علبتان من السردين فى الأسبوع

وضمت الدراسة 152 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وما فوق ممن تم تشخيصهم بمقدمات السكرى (مستويات السكر فى الدم بين 100-124 مجم / ديسيلتر) من ثلاثة مراكز رعاية أولية مختلفة، وتم وضع المرضى في برنامج غذائي سعى إلى تقليل مخاطر الإصابة بالمرض، وقد أضيفت 200 جرام من السردين إلى نظامهم الغذائى كل أسبوع (علبتان من السردين فى زيت الزيتون) لتسهيل هذا الاستهلاك، وتلقى هؤلاء المشاركون في الدراسة قائمة من الوصفات بما في ذلك السردين المعلب، ونصح المشاركون بتناول السردين كاملاً دون إزالة العظام لأنها غنية بالكالسيوم وفيتامين د.

ولوحظت تحسينات فى معايير كيميائية حيوية أخرى مهمة لمن تناولوا السردين، مثل انخفاض مؤشر مقاومة الأنسولين، وزيادة الكوليسترول "الجيد" (HDL) ، وزيادة الهرمونات التي تسرع تكسير الجلوكوز (الأديبونكتين) وانخفاض الدهون الثلاثية وضغط الدم، من بين أمور أخرى.

وتم إجراء الدراسة على المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، لأن الإصابة بمرض السكرى أعلى بكثير لدى كبار السن منها بين الشباب، ويمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية التقييدية (من حيث السعرات الحرارية أو مجموعات الطعام) فى منع بداية الإصابة بمرض السكرى.