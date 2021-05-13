شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تضبط «ساعتك البيولوجية» بعد شهر رمضان؟ استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه د. سلطان الشهراني طبيب استشاري في الطب النفسي وطب اضطرابات النوم، نصائح مهمة لضبط الساحة البيولوجية بعد شهر رمضان المبارك.

وقال الشهراني، عبر حسابه في “تويتر”، إن اضطراب الساعة البيولوجية يعتبر أمراً طبيعيا بعد شهر رمضان، ويستطيع معظم الناس تعديل النوم بشكل مباشر أو بالتدريج وذلك بمجرد مقاومة نوم النهار والقيلولة والتعرض المباشر والغير مباشر لأشعة الشمس في الصباح”.

وفي وقت سابق، نصح الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، بالتدرج والتكيف للانتقال من رمضان حيث الصوم والسهر إلى الحياة الطبيعية حيث الدوام والإفطار.

وقال الخضيري في تغريدة عبر “تويتر”: “إن التنقل من نظام حياتي إلى نظام آخر كالانتقال من رمضان (الصوم والسهر) إلى شوال حيث الإفطار والعودة للدوام يتطلب إعادة ضبط للساعة البيولوجية للجسم، وهذا يحتاج للتدرج والتكيف”.

وأضاف الدكتور فهد الخضيري “كما أن كتابة أهدافك في الليل من أهم ما يعينك على الإنجاز في النهار، ويحفز عقلك الباطن بالرسائل الإيجابية”.