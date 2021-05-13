بريطانيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ 27 أبريل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت بريطانيا، الخميس، 11 وفاة و2657 إصابة جديدة بكورونا ارتفاعا من 2284 إصابة في اليوم السابق، وهي أكبر زيادة يومية منذ 27 أبريل.

وأظهرت بيانات الحكومة أن 184210 أشخاص حصلوا على جرعة أولى من لقاح مضاد لكوفيد-19.



ووصل العدد الإجمالي لمن حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح إلى 35.907 مليون أو ما يعادل 68.2% من السكان البالغين.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حكومته تشعر بالقلق حيال انتقال العدوى بالنسخة الهندية المتحورة لفيروس كورونا.



وأضاف جونسون: أنها "نسخة مثيرة للقلق، نشعر بالقلق حيالها"، بينما يتوقع أن تظهر أرقام جديدة عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا ارتفاعاً في عدد الإصابات بالمتحوّر الهندي.

وصرّح للصحفيين: "نريد التأكّد من أننا نتخّذ جميع الخطوات الحصيفة والحذرة التي يمكننا اتّخاذها الآن"، مضيفا أن حكومته "لا تستبعد" أي خيار في ما يتعلّق بالوقاية من تفشي نسخة الفيروس الجديدة.

وصنّفت بريطانيا الأسبوع الماضي نسخة فيروس كورونا التي وصلت إلى البلاد عبر مسافرين قادمين من الهند على أنها "نسخة متحوّرة مقلقة".

وأدرجت حكومة جونسون في أبريل/نيسان الهند، التي تجاوز عدد الوفيات جرّاء الوباء لديها عتبة 250 ألفاً، في الفئة "الحمراء" على قائمتها للسفر، ما يعني أنه سيتعيّن على القادمين من البلد الآسيوي الخضوع لحجر صحي في الفنادق لدى وصولهم إلى بريطانيا.