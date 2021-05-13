جمهوريون يطالبون بايدن بوقف المفاوضات مع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب أعضاء في الحزب الجمهوري، الخميس، الرئيس الأمريكي وقف المفاوضات الجارية مع إيران سعيا لإحياء الاتفاق حول الملف النووي.

وكتب السناتور ماركو روبيو في تغريدة "على ضوء الهجمات التي تشنها حماس حليفة إيران على إسرائيل، طلبت اليوم من الرئيس وضع حد فورا للمحادثات مع إيران، متسائلا "لماذا ندرس رفع العقوبات عن نظام هدفه المعلن هو تدمير الدولة العبرية؟".



ووجه إلى بايدن رسالة موقعة مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تقريبا، تشير إلى أن رفع العقوبات سيسمح لإيران بزيادة دعمها لحركة حماس.

وفي اليوم الرابع من المواجهات الأعنف منذ حرب 2014 بين إسرائيل وقطاع غزة، لا ترتسم تهدئة في الأفق رغم كل الدعوات الدولية إلى خفض التوتر.

وتمّ إطلاق رشقات من الصواريخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل التي نفذت غارات مكثفة على القطاع المحاصر، بينما تواجه في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال الشغب والمواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 83 قتيلا في غزة بينهم 17 طفلا، ونحو 487 جريحا، بينما قتل سبعة أشخاص في الجانب الإسرائيلي بينهم طفل وجندي، بالإضافة إلى مئات الجرحى.

وربط مايك بومبيو وزير الخارجية السابق في عهد دونالد ترامب بين المحادثات الجارية والتصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، معتبرا على "تويتر" أن "فريق بايدن المكلف التهدئة موجود في فيينا لإعطاء إيران مليارات الدولارات ووسيلة لحيازة السلاح النووي، هذا خطير".

وكان ترامب سحب بلاده عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الست الكبرى وإيران بهدف منع طهران من امتلاك السلاح النووي، معتبرا أنه غير كاف، وأعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

ويسعى بايدن للعودة إلى الاتفاق، وتشارك الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة في مفاوضات تجري في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران لقاء عودة طهران إلى التطبيق الكامل لالتزاماتها بموجبه بعدما تراجعت عن العديد منها تدريجيا اعتبارا من 2019.

وفيما تتواصل المفاوضات، ازداد الظرف صعوبة مع المواجهات الجارية حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين، لا سيما وأن الدولة العبرية تعارض بشدة الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.