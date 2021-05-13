هيونداي تتحدى تسلا.. استثمار ضخم بسوق السيارات الكهربائية الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم عملاق السيارات الكوري الجنوبي "هيونداي"، غزو سوق السيارات الكهربائية، والنقل الذكي، بأمريكا، باستثمارات ضخمة.

وقالت هيونداي، إنها تعتزم استثمار 7.4 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول 2025، لتصنيع السيارات الكهربائية وتطوير الإنتاج وتعزيز استثماراتها في حلول النقل الذكي.

وهذه الخطوة تعد تحديا لشركة تسلا العملاق الأمريكي المتخصص في صناعة السيارات الكهربائية.

يأتي الإعلان عن الاستثمارات قبيل اجتماع للرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن، في واشنطن الأسبوع القادم لإجراء محادثات من المتوقع أن تتناول قضايا من بينها كوريا الشمالية، ولقاحات كوفيد-19، وأشباه الموصلات.

وحسب رويترز، يدعو بايدن، إلى إنفاق جديد حجمه 174 مليار دولار لتعزيز السيارات الكهربائي ومرافق شحن البطاريات.

ويعكف المشرعون الأمريكيون على تمويل بعشرات المليارات من الدولارات للتحول صوب السيارات الكهربائية بدلا من العاملة بمحركات البنزين وبناء مئات الآلاف من محطات إعادة الشحن.

وستبدأ هيونداي موتور إنتاج السيارات الكهربائية بمنشأة أمريكية في 2022، وتعتزم وحدتها كيا موتورز تصنيع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة أيضا.

وهيونداي، لها مصنع في ألاباما، بينما تنتج كيا السيارات بمصنع في جورجيا.

وقالت هيونداي في بيان "ستراقب هيونداي وكيا أوضاع السوق وسياسة الحكومة الأمريكية تجاه السيارات الكهربائية لوضع اللمسات الأخيرة على خططها الرامية إلى تطوير منشآت الإنتاج الأمريكية والتوسع تدريجيا في الإنتاج المحلي من السيارات الكهربائية".

وقالت الشركة إنها ستطرح تشكيلة من السيارات الكهربائية على المستهلكين الأمريكيين بداية من العام القادم في إطار خطة تشمل أيضا طاقة الهيدروجين.

وقالت إن استثماراتها تتضمن الروبوتات والنقل الجوي داخل المدن، وتكنولوجيا القيادة الذاتية.