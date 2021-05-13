ماكرون يدعو لإعادة مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استئناف المفاوضات من أجل سلام وعادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون يشعر بالقلق بسبب تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وتحدث ماكرون الخميس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيتحدث مع عدة مسؤولين في المنطقة بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "ليعرب عن الحاجة الملحة لاستعادة السلم، واستئناف المفاوضات" وعن "رغبة فرنسا في المساهمة فيها مع احترام التطلعات المشروعة للجميع".

ودوّت اليوم الخميس صفارات الإنذار في مدن إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، مؤذنة بسقوط صواريخ جديدة، بعد أن طالت تلك التي أطلقتها حماس ومجموعات أخرى خلال الأيام الثلاثة الماضية مدينة تل أبيب وأقصى شمال الدولة العبرية.

وبلغ عدد الصواريخ التي انطلقت من القطاع حتى الآن، بحسب الجيش الإسرائيلي، أكثر من 1500.

وكانت حماس أطلقت أول دفعة من الصواريخ الإثنين بعد أيام من مواجهات بين قوى الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية، لا سيما في محيط المسجد الأقصى على خلفية تهديد عائلات فلسطينية بإخلاء منازلها في حي الشيخ جراح في القدس لصالح مستوطنين يهود. وأسفرت تلك المواجهات عن إصابة أكثر من 900 شخص بجروح.

وفي قطاع غزة، استهدفت الغارات الإسرائيلية الأخيرة مواقع عدة بينها مبان مرتبطة بعمليات "مكافحة التجسس" لحماس في القطاع ومنزل القيادي في الحركة إياد الطيب.

وأعلنت حماس، الأربعاء، مقتل أحد أبرز قياديي جناحها العسكري في غزة، كبرى مدن القطاع، وقياديين آخرين.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف الأربعاء برجا مكونا من أكثر من عشرة طوابق يضم مكاتب قناة الأقصى الفلسطينية التي أسستها حماس قبل بضع سنوات، فدمره بالكامل.

وردا على الغارة على برج الشروق ومقتل مجموعة من قادة الحركة، أطلقت حماس 130 صاروخا على إسرائيل مساء الأربعاء اعترضت منظومة "القبة الحديدية" العديد منها.