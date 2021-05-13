شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تسبب رائحة الفم الكريهة.. اللحوم والقهوة منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للأطعمة التى نستهلكها أن تسبب رائحة كريهة تفسد يومنا أو حتى تسبب تأثيرًا سلبيًا فى العلاقات، وفيما يلى نلقى نظرة على خمسة أطعمة معروفة بأنها تسبب رائحة الفم الكريهة ويمكن تجنبها وفقا لتقرير موقع "نيوز 18".

الأسماك واللحوم

تعمل الأحماض والبكتيريا المفيدة فى معدتنا على تفكيك بروتينات الأسماك واللحوم إلى أحماض أمينية، يتم إنتاج الأمونيا كمنتج ثانوى للعملية، والتى لها رائحة حادة نفاذة، ويتم امتصاص الأمونيا ونقلها عبر مجرى الدم، لتصل إلى الرئتين، ثم تطلق الرائحة الكريهة عبر الفم، يمكن للأسماك على وجه الخصوص أن تسبب رائحة كريهة باقية فى الفم ما لم يتم طهيها مع التوابل التى تساعد على تقليل الرائحة إلى حد ما.

الثوم

يحتوى الثوم على نسبة عالية من مركبات الكبريت التى لها رائحة قوية، ويؤدى مضغ فصوص الثوم إلى بقاء هذه الروائح فى الفم، وابتلاع الثوم أو الطعام المحتوى على ثوم يطيل بقاء رائحة الفم الكريهة التى تأتى من المعدة، ووفقًا للبحث يؤدى تناول الثوم إلى إنتاج مركب كبريت يسمى أليل ميثيل كبريتيد، والذى لا يتم استقلابه بواسطة معدتنا.

البصل

ينتمى البصل والثوم إلى نفس عائلة النباتات المزهرة المعروفة باسم الأليوم، مثل الثوم، ويحتوى البصل أيضًا على عدد كبير من مركبات الكبريت، وهذا يسبب رائحة الفم الكريهة لمن يستهلك البصل نيئا، وعندما ينضج يمكن تقليل الرائحة النفاذة وطعم البصل عن طريق نقعه فى الماء واستخدام التوابل والخل.

منتجات الألبان

من المعروف أن استهلاك الحليب والجبن يسبب رائحة الفم الكريهة، وذلك لأن الأحماض الأمينية فى منتجات الألبان يتم تكسيرها بواسطة البكتيريا الموجودة فى لثتنا، ما يؤدى إلى إنتاج مركبات الكبريت التى لها رائحة كريهة.

القهوة

تسبب حبوب القهوة المطحونة رائحة الفم الكريهة، حيث تحتوى القهوة على مركبات كبريتية معطرة، كما أنها تحتوى على مادة الكافيين التى تجفف اللعاب فى أفواهنا وتشجع على نمو البكتيريا بشكل مفرط، ما يسبب رائحة الفم الكريهة.