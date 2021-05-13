شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تدعم صحة عظامك.. منها الأفوكادو وزيت الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعد بعض العوامل المتعلقة بخطر الإصابة بهشاشة العظام - مثل العوامل الوراثية والتحولات الهرمونية - غير خاضعة لسيطرتك، ومع ذلك ، يلعب نظامك الغذائي ونمط حياتك دورًا في صحة العظام - ويمكنك إجراء تغييرات في هذه المناطق التي تدعم عظامك.

العناصر الغذائية اللازمة لعظام صحية

وفقا لتقرير موقع " verywellhealth" قد تفكر أولاً في الأطعمة الغنية بالكالسيوم كتلك التي تدعم صحة العظام، بينما يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في دعم عظامك ، فإنه ليس العنصر الغذائي الوحيد الذي يحتاجه جسمك للحفاظ على صحة عظامك.

إلى جانب الكالسيوم ، تشمل العناصر الغذائية الأخرى لبناء العظام ما يلي:

فيتامين د

الفوسفور

المغنيسيوم

البورون

فيتامين سي

نحاس

بروتين

الزنك

الأطعمة التي تعزز صحة العظام

عصير البرتقال

ربما تعلم بالفعل أن عصير البرتقال مليء بفيتامين C (الذي يدعم تكوين الغضاريف) ، ويحتوي أيضًا بشكل طبيعي على العناصر الغذائية الأخرى التي تعتبر أساسية لصحة العظام.

التوت البري

يعتبر التوت البري مصدرًا طبيعيًا لفيتامين سي - والذي يحتاجه جسمك لإنتاج الكولاجين في مصفوفة العظام، سلطت الدراسات الضوء أيضًا على الدور الذي يلعبه البوليفينول الطبيعي في التوت في صحة العظام، الذى قد يساعد في تقليل تكسر العظام

زيت الزيتون البكر

وجدت دراسة أجريت أن الرجال الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط ​​التي اشتملت على زيت الزيتون البكر أظهروا علامات تكوين العظام أكثر.

اللبن

قد يقلل استهلاك منتجات الألبان من خطر الإصابة بهشاشة العظام ويقلل من معدل فقدان العظام، بالإضافة إلى جميع الفيتامينات والمعادن الموجودة في المشروب ، يحتوي الحليب أيضًا على سكر اللاكتوز الطبيعي ، مما يزيد من امتصاص الجسم للكالسيوم.

الأفوكادو

تساعد هذه المغذيات جسمك على امتصاص المغنيسيوم وتعزيز فيتامين د

الطماطم

يلعب اللايكوبين - أحد مضادات الأكسدة الفريدة التي تمنح هذه الأطعمة لونها الأحمر دورًا مهمًا في صحة العظام.