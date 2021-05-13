شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكسرات وبذور مفيدة لتحسين صحة عظامك.. أبرزها الكاجو وعين الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون آلام العظام ظاهرة شائعة، لكن هذا لا يعني الاهتمام بعلاجها باستخدام الأدوية والمسكنات لتخفيف الألم فقط، حيث إن هذه الآلام المستمرة تتطلب أحيانًا علاجًا آخر يعتمد على الأطعمة الصحية، ويلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا فى الحفاظ على صحة عظامك من بينها أنواع من المكسرات والبذور التى تشتهر بخصائصها العلاجية لتخفيف آلام العظام، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- فيما يلى.. 5 أنواع من المكسرات والبذور التي تشتهر بخصائصها العلاجية لآلام العظام:

1- الكاجو

يحتوى الكاجو على الكالسيوم والماغنيسيوم والحديد والزنك وحمض الفوليك مما يجعله مصدرًا ممتازًا للمعادن التى تساهم في صحة العظام، كما أنه مفيد لصحة القلب لأنه مصدر جيد لحمض الأوليك الأحادي غير المشبع وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

2- اللوز

يحتوي اللوز أيضًا على مزيج من الدهون الصحية والبروتين والكالسيوم، كما أنه مصدر جيد جدًا لفيتامين (هـ) وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تصنع العجائب لبشرتك وشعرك وأظافرك ومناعتك، حيث ينصح بتناول اللوز المنقوع كما يمكنك أيضًا تضمين اللوز في السلطات أو العصائر.

3- الجوز "عين الجمل"

أشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تحسن صحة العظام، والجوز أو عين الجمل مثله مثل اللوز والكاجو غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية التى من شأنها أن تزيد من كمية الكالسيوم في عظامك وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام، كما يحتوى الجوز على كميات من المغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ب 12 وب 6 والفوسفور وحمض الفوليك.

4- بذور الكتان

هذه البذور هي كنز دفين من البروتين والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، تحتوي بذور الكتان أيضًا على نسبة عالية من حمض ألفا لينولينيك وتركيز الكالسيوم الذي قد يعزز صحة عظامك بشكل كبير، يمكنك رش بذور الكتان على أي نوع من العصير الذى تتناوله أو تناوله بمفرده دون إضافته لشيء.

5- بذور عباد الشمس

مصدر آخر قوي للبروتين، حيث أظهرت الأبحاث أن بذور عباد الشمس تعد من الأغذية الخارقة لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم بما فيها صحة العظام، حيث إنها مصدرًا جيدًا للمنجنيز والنحاس وكلاهما مهم لتحسين النسيج الضام للعظام.